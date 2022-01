Wolfsburg

In der Porschestraße hat jemand das E-Bike einer 66-jährigen Frau gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Frau fuhr am frühen Montagnachmittag mit ihrem roten E-Bike der Marke „Kalkhoff“ zum Einkaufen in die Innenstadt und stellte es abgeschlossen vor einem Bekleidungsgeschäft in der Fußgängerzone ab. „Als die Fahrradfahrerin nach wenigen Minuten das Geschäft verließ stellte sie fest, dass ihr E-Bike gestohlen worden war“, so Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch.

Da die Fußgängerzone zur Tatzeit gut besucht war, hoffen die Ermittler auf Zeugen, die den Fahrraddiebstahl beobachtet haben. Hinweise bitte an die Wache in der Heßlinger Straße unter der Telefonnummer 05361/4646-0.

