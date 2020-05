Das Entsorgungszentrum am Weyhäuser Weg hat wieder regulär geöffnet. Der erste große Ansturm liegt bereits hinter den Mitarbeitern. Wie sich die Corona-Krise auf die illegale Müllentsorgung auswirkt und was bei der Anlieferung von Abfall zu beachten ist, berichtet Winrich Kratel, Abteilungsleiter bei der WAS.