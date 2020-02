Wolfsburger laufen für den guten Zweck

Wolfsburg

Runter vom Sofa, rein in die Sportschuhe – und das für den guten Zweck. Im März ist es wieder soweit: Die Wolfsburger krempeln ihren Alltag um und starten gemeinsam mit der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung zu einer sportlichen Challenge. Unter dem Titel #WAZbewegt treten vom 16. bis zum 23. März Wolfsburger Firmen und Vereinsteams an, um gemeinsam möglichst viele Schritte zu sammeln. Und das lohnt sich doppelt: mehr Bewegung für eine bessere Gesundheit und tolle Geldpreise für soziale Projekte.

Das bewegungsfreudigste Team gewinnt 2000 Euro, die Zweitplatzierten dürfen sich über 1000 Euro freuen und Platz drei ist mit 500 Euro ausgelobt. Firmen spenden jeweils die Hälfte ihres Gewinns an eine gemeinnützige Einrichtung. Welche Organisation sich über die Finanzspritze freuen darf, entscheiden die Teams selbst. Teilnehmende Vereine hingegen können den Gewinn komplett für den eigenen Verein nutzen.

„Es ist nicht einfach, auf 10 000 Schritte täglich zu kommen“

„Nach dem tollen Erfolg im vergangenen Jahr, wollen wir auch in diesem Jahr möglichst viele Wolfsburger motivieren, sich mehr im Alltag zu bewegen“, sagt WAZ-Verkaufsleiterin Nicole Stuhlmüller. „Wir merken selbst, dass wir uns gerade im Büro viel zu wenig bewegen. Im Alltag auf die von Ärzten empfohlenen 10 000 Schritte täglich zu kommen, ist nicht einfach.“

#WAZ bewegt Quelle: Kluge

Doch damit soll jetzt Schluss sein. Im Rahmen der WAZ-Themenwoche „Gesundheit und Familie“ startet die WAZ gemeinsam mit dem Sportartikelhändler Sport 2000 aus Fallersleben die Challenge, an der Firmen und Vereine aller Art mit Fünferteams teilnehmen können. Ob Stadtverwaltung oder Tierarztpraxis, Schützenverein oder Tanzgruppe – jeder kann teilnehmen und sich bis Freitag, 6. März, bewerben. Inhaber, Mitarbeiter, Geschäftspartner oder Freunde des Betriebs können eine Fünfergruppe bilden. Die Schrittzähler gibt es am 6. März um 13 Uhr bei Sport 2000 in Fallersleben, ausgelesen werden sie am 23. März in der WAZ-Geschäftsstelle in der Zeit zwischen 9 und 14 Uhr. Das Startgeld beträgt für Firmenteams 300 Euro, Vereine können für 150 Euro dabei sein.

Alle Termine für #WAZbewegt Diese Termine sollten sich Teilnehmer der sportlichen Challenge #WAZbewegt in ihrem Kalender vormerken: Ausgabe der Schrittzähler: Montag, 16. März, 13 Uhr, bei Sport 2000 in Wolfsburg-Fallersleben, Wolfsburger Landstraße 15 Auslesen der Schrittzähler: Montag, 23. März, zwischen 9 und 13 Uhr, WAZ-Geschäftsstelle, Porschestraße 74, Wolfsburg Siegerehrung: Montag, 30. März, 13 Uhr, bei Sport 2000 in Wolfsburg-Fallersleben, Wolfsburger Landstraße 15

Schrittzähler können nach der Aktion behalten werden

Also jetzt starten: Die Treppe statt des Aufzugs nutzen, den Kollegen persönlich aufsuchen statt zum Telefon zu greifen, das Auto gegen das Fahrrad tauschen – es gibt viele Möglichkeiten, mehr Bewegung in den Alltag einzubauen. „Die Challenge richtet sich nicht nur an Spitzensportler“, betont Stuhlmüller. „Wir wollen die Wolfsburger einfach dazu ermuntern, wieder mehr auf Bewegung und Sport zu achten – und das bestenfalls nicht nur während unseres Aktionszeitraums.“ Denn die digitalen Schrittzähler, die alle Teilnehmer bei der Auftaktveranstaltung am 6. März erhalten, dürfen die Wolfsburger im Anschluss an die Challenge behalten.

#WAZbewegt: So können Wolfsburger Teams teilnehmen Sie wollen Teil der #WAZbewegt-Challenge werden? Dann bewerben Sie sich! Die Teilnahme richtet sich an alle Wolfsburger Firmen und Vereine, die Lust haben, sich gemeinsam viel zu bewegen und dabei etwas Gutes tun wollen. Pro Team gibt es fünf Teilnehmer, die mit einem digitalen Schrittzähler ausgestattet werden. Von Montag, 16 März, bis Montag, 23. März, werden dann die zurückgelegten Schritte gezählt. Das Team mit dem höchsten Schritt-Durchschnitt gewinnt am Ende 2000, von denen die Hälfte einem gemeinnützigen Zweck gespendet wird. Das Team auf Platz zwei erhält 1000 Euro, 500 Euro gehen an Platz drei. Auch hier geht die Hälfte an einen guten Zweck. Vereinsmannschaften können ihren Gewinn komplett für den eigenen Verein nutzen. Das Startgeld beträgt für Firmen 300 Euro, Vereine zahlen 150 Euro. Die Zahlung erfolgt per Rechnung. Jeder kann mitmachen, es gibt keine Altersbegrenzung. Doch die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Wer also bei der Challenge dabei sein möchte, sollte sich schnell anmelden. Anmeldungen nimmt WAZ-Mediaberaterin Katarzyna Warzynska per E-Mail an k.warzynska@mmo-niedersachsen.de bis Freitag, 6. März, entgegen.

Von Janine Kluge