Wolfsburg

Wie gut eignen sich große Elektro-Gelenkbusse für die Fahrt durch Wolfsburg? Das will die Wolfsburger Verkehrs-GmbH (WVG) jetzt herausfinden: In der Zeit von Montag, 24. Januar, bis Freitag, 28. Januar testet sie einen solchen Bus im gesamten Stadtgebiet. Fahrgäste können kostenlos mitfahren.

Den Bus stellt die Firma MAN zur Verfügung gestellt. Es handelt sich um ein Fahrzeug des Typs Lion’s City 18 E. Die WVG will den großen Elektro-Gelenkbus auf verschiedenen Linien und Fahrten einsetzen: „Im Wolfsburger Verkehrsgebiet finden wir vielfältige Bedingungen vor – vom Stadtverkehr bis hin zu eher ländlichen Vororten. Wir wollen die Testphase bestmöglich nutzen und die Einsatztauglichkeit des neuen MAN-Busmodells in einem möglichst realen Umfeld prüfen“, erklärt WVG-Geschäftsführer Timo Kaupert.

Die Fahrt mit dem Elektro-Gelenkbus ist kostenlos

Aufgrund der zeitlich begrenzten Testphase hat der Bus zwar eine Zielanzeige an der Frontscheibe, Haltestellenansagen im Fahrzeug sind aber nicht möglich. Dafür erlaubt die WVG allen Fahrgästen, kostenlos mit dem Testbus mitzufahren. Wer danach in einen anderen Linienbus umsteigen möchte, benötigt allerdings wieder einen Fahrschein.

Timo Kaupert (l.) und Dr. Frank Kästner (r.): Sie erklären, was die WVG mit dem Gelenkbus vor hat. Quelle: Boris Baschin/Roland Hermstein

Einen Elektrobus gibt es in Wolfsburg bereits

Die WVG möchte durch die Testphase weitere Erkenntnisse für den Serien-Einsatz von Elektrobussen erlangen. Die Stadtwerke-Tochter will ihre Flotte schrittweise auf umweltfreundlichere Antriebstechniken umstellen. „Seit 2014 sammeln wir schon Erfahrungen mit Hybridbussen im täglichen Einsatz, seit Oktober 2020 wird zudem ein Elektrobus im Streckennetz in Wolfsburg eingesetzt. Wir arbeiten weiterhin daran, die Emissionen und den Lärm in Wolfsburg und insbesondere im Gebiet der Innenstadt zu reduzieren“, sagt Stadtwerke-Vorstand Dr. Frank Kästner.

Von den großen Gelenk-Bussen erhofft sich die WVG, dass noch mehr Menschen vom Auto auf den öffentlichen Personennahverkehr umsteigen. Dafür sei neben guten Anbindungen und geringeren Kosten vor allem auch der Komfort entscheidend.

Von der Redaktion