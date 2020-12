WVG ändert erneut Fahrplan: Betroffen sind fünf Bus-Linien

Wolfsburg

Die WVG ändert erneut den Bus-Fahrplan: Am Sonntag, 13. Dezember, wird die Anpassung stattfinden. Grund sind die Verlegung der Haltestelle Rabenbergstraße in Richtung Hauptbahnhof und die Anbindung des Mörser Winkels in den Abendstunden sowie an Sonn- und Feiertagen.

Die Linie 202 fährt dann in Richtung Stadtmitte die Haltestelle Rabenbergstraße nicht mehr an. Zukünftig wird die Linie 222 die Haltestelle Rabenbergstraße in beiden Richtungen bedienen. Die Abfahrtszeiten der Linie 222 ab dem Semmelweisring verschieben sich daher um eine Minute. Die Linie 262 wird die Haltestelle Rabenbergstraße zur Frühschicht-, Spätschicht- und Normalschichtausfahrt nicht mehr bedienen. Auch die Schulfahrt der Linie 218 um 7 Uhr von Almke bis zum ZOB wird künftig die Haltstelle Rabenbergstraße nicht mehr anfahren. Fahrgäste, aller betroffenen Linien, können auf die Haltestelle Am Stemmelteich ausweichen.

Linie 221 fährt über Detmerode auch zum Endpunkt Mörser Winkel

Die Linie 221 fährt zukünftig in Detmerode auch über die Haltstellen Theodor-Heuss-Straße, Friedrich-Naumann-Straße zum Endpunkt Mörser Winkel. Die beiden Linienvarianten in Detmerode mit den Endhaltestellen Detmerode und Mörser Winkel werden zukünftig mit Ausnahmen zu Tagesbeginn und Tagesende abwechselnd bedient.

Die Fahrplanflyer erhalten Fahrgäste ab Freitag, 11. Dezember in der WVG-Info,und im Wolfsburger Nordkopf Tower. Alle detaillierten Informationen zu den Fahrplananpassungen sind ab sofort auf der Internetseite der WVG unter www.wvg.de abrufbar.

