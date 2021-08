Wolfsburg

Wolfsburgs Buskunden dürfen sich über einen neuen, modernen Service freuen: Ab sofort informiert die Wolfsburger Verkehrs-GmbH (WVG) ihre Gäste während der Fahrt in Echtzeit über den Fahrtverlauf sowie aktuelle Anschluss- und Umsteigemöglichkeiten. Mit der Installation der Bildschirme und dem Testbetrieb in drei Bussen geht die WVG einen nächsten Schritt bei der Umsetzung des Projekts „Echtzeitinformation“.

Mit Hilfe dieser Anzeigen können Fahrgäste über die tatsächlichen Ankunfts- und Abfahrtszeiten informiert werden – auch wenn diese vom Fahrplan abweichen. Zudem gibt es zusätzlich Anschlussmöglichkeiten für wichtige Verknüpfungspunkte. „Wir wollen unsere Fahrgäste zu jederzeit den besten Service bieten – auch wenn es verkehrs-bedingt mal zu Behinderungen und Verspätungen kommt“, erläutert WVG-Geschäftsführer Timo Kaupert.

Busse in Wolfsburg: WVG-Geschäftsführer Timo Kaupert freut sich den Kunden, diesen neuen Kunden den neuen Service der Echtzeitanzeigen anbieten zu können. Quelle: Britta Schulze

Mehr Komfort für Fahrgäste durch minutengenauen Überblick

Bis zum Jahr 2022 sollen alle 90 WVG-Busse mit echtzeitfähigen Bordrechnern ausgestattet und durch ein neues softwareunterstütztes Betriebsleitsystem koordiniert werden. Dabei werden Gelenkbusse zwei und Solo-Busse mit einem Bildschirm ausgestattet, um den Fahrgästen den Linienverlauf sowie mögliche Umsteigepunkte in Echtzeit anzuzeigen.

Möglich wird das Ganze übrigens durch GPS-Ortung. So werden die Daten der Standort der einzelnen Busse ständig ermittelt und an einen zentralen Datenserver in die WVG-Leitstelle gemeldet. Von dort werden die Echtzeitdaten zum Fahrplan unter anderem an die einzelnen TFT-Bildschirme weitergeleitet. „In Verbindung mit unseren DFI-Anzeigern an den Haltstellen, die wir ebenfalls gerade im gesamten Stadtgebiet installieren, kommen da einige Daten zusammen. Der aktuelle Testbetrieb erlaubt es uns nun, die Software so abzustimmen, damit wir im nächsten Jahr einen minutengenauen Überblick garantieren können“, so Rosario Buglisi, Projektverantwortlicher bei der WVG.

Zum Projekt „Echtzeitinformation“

Gemeinsam mit dem Regionalverband Großraum Braunschweig (RGB) arbeitet die Wolfsburger Verkehrs-GmbH (WVG), Fahrgästen in Wolfsburg Echtzeitinformationen bei der Nutzung des Öffentlichen Nahverkehrs anzubieten. Schon Anfang 2021 haben die Infrastrukturarbeiten zur Installation von insgesamt 108 DFI-Anzeiger begonnen, die Ausstattung der Busse mit TFT-Bildschirmen folgt jetzt.

Von der Redaktion