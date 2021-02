Wolfsburg

Die WVG wird den Busverkehr in Wolfsburg am Dienstag voraussichtlich nicht mehr aufnehmen. „Leider lassen die aktuellen Straßenverhältnisse sowie die teilweise von Schnee blockierten Haltestellen im Stadtgebiet weiterhin keinen Fahrbetrieb der WVG zu. Bitte stellen Sie sich darauf ein, dass am heutigen Dienstag ganztägig keine Busse der WVG fahren werden“, teilte die Verkehrsgesellschaft am Vormittag mit. Sollte sich die Lage ändern, will die WVG zeitnah darüber informieren.

Die Busse der Wolfsburger Verkehrsgesellschaft hatten den Betriebshof am Dienstag gar nicht erst verlassen. Am Montagmorgen hatte die WVG den Busbetrieb zunächst aufgenommen, musste ihn aber nach dreieinhalb Stunden wieder einstellen. Dieses Vorgehen hatte viel Berufspendler verärgert, die mit dem Bus zur Arbeit gefahren waren und sich für den Rückweg eine Alternative organisieren mussten.

