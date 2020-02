So läuft eine Fahrstunde mit dem WVG-Linienbus

Seit 2018 bildet die WVG ihre Fahrer in der hauseigenen Fahrschule aus. „Wir haben uns auch dafür entschieden, um eine Bindung zum Unternehmen zu schaffen“, erklärt WVG-Geschäftsführer Timo Kaupert. Denn der WVG wie auch ihren Subunternehmen fehlt es an Personal. Die Busfahrer werden nach dem Tarifvertrag TV-Nahverkehr bezahlt, es gibt ein Weihnachtsgeld und eine Zulage für geteilte Dienste. Doch mit VW als Konkurrenz und dem damit verbundenen hohen Lohnniveau in der Region gestaltet sich die Personalsuche schwierig. „Wir versuchen, mit Zusatzleistungen attraktiver zu werden“, sagt Kaupert und nennt einen Fitnessraum, Zuschüsse fürs Fitnessstudio und eine wöchentliche Obstlieferung als Beispiel. Auch fänden die Mitarbeiter ihre Busse bei Fahrtantritt stets gereinigt und betankt vor – im Gegensatz zu kleineren Unternehmen. Rund 90 Busse stehen im Depot, 30 Prozent der Fahrzeuge werden von Subunternehmen gestellt. Insgesamt fahren also 120 Busse im Namen der WVG durch Wolfsburg, das Unternehmen zählt knapp 190 Mitarbeiter.