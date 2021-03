Wolfsburg

Fast 3000 Mitglieder hat die Gruppe „WOB Mamas“ auf Facebook, täglich tauschen sich hier Mütter aus der VW-Stadt und Umgebung über Schlafprobleme, Kinderärzte, Spielplätze und andere Themen aus. Allein in den letzten zwei Monaten gab es über 1550 Beiträge, 13 200 Kommentare und 9500 Reaktionen.

Susanne Shamir (39) hat die Gruppe vor genau sechs Jahren gegründet. Im WAZ-Interview erzählt die studierte Luftverkehrsmanagerin und vierfache Mutter, wie die Gruppe so beliebt wurde, wie sie sich in Coronazeiten verändert hat und warum keine Väter zugelassen sind.

Wie kamst du auf die Idee, eine Gruppe für Mütter aus Wolfsburg zu gründen?

Die „WOB Mamas“ haben ein asiatisches Vorbild: Als mein erstes Kind geboren wurde, haben wir in Hongkong gelebt, da habe ich die Facebook-Gruppe „Hong Kong Moms“ kennengelernt. Die Gruppe hat sogar 65 000 Mitglieder und ist so toll, dass sie niemand verlässt, selbst wenn er schon längst weggezogen ist.

„Ich fühlte mich nach dem Umzug ziemlich einsam“

So wie ihr?

Ja, als wir nach knapp zehn Jahren in Asien mit meinem zweijährigen Sohn zurück nach Deutschland und neu nach Wolfsburg zogen, fühlte ich mich ziemlich einsam. Es war Herbst, auf den Spielplätzen war nichts los und einen Kitaplatz bekamen wir erst knapp ein Jahr später. Ich fand es sehr schwierig, im Internet Informationen zu Krabbelgruppen oder Kinderturnen zu finden, wenn man das deutsche System der Sportvereine nicht kennt, und daher auch nicht weiß, dass man dort gezielt suchen muss. Ich dachte, es wäre einfacher, wenn es eine Gruppe gibt, in der man solche Informationen weitergeben oder gezielt danach fragen kann. Also gründete ich die „WOB Mamas“. Damals hatte ich genau fünf Wolfsburger als Freunde auf Facebook.

Manchmal geht’s drunter und drüber: Susanne Shamir mit ihren Kindern. Von oben nach unten: Mikah (fast zwei), Saphira (6), Sammy (3), Sariel (9) Quelle: privat

Und dann haben sich gleich Tausende dankbarer Mamas auf die Gruppe gestürzt?

Nein, am Anfang habe ich ganz viel Werbung dafür gemacht, indem ich in anderen Wolfsburg-Gruppen über meine informiert habe. Da habe ich mir meine Mitglieder noch richtig erkämpft. Aber irgendwann wurde es zum Selbstläufer, als die Muttis sich gegenseitig Bescheid gesagt haben.

Hättest du gedacht, dass die Gruppe tatsächlich mal so riesig wird?

Ich habe es gehofft. (lacht)

„Bevor man googelt, fragt man die WOB-Mamas“

Wie würdest du beschreiben, wofür die Gruppe da ist?

Bevor man googelt, fragt man die WOB-Mamas, denn die sind manchmal klüger und schneller als Google. So hatte ich mir das vorgestellt und ich finde es schön, dass es jetzt tatsächlich so ist. Wenn man neu in Wolfsburg oder Neu-Mama ist, soll man durch die Gruppe nicht nur Informationen sondern auch neue Kontakte finden können. Es haben sich über die Jahre viele Kontakte über die Gruppe gefunden und es sind zahlreiche Whatsapp-Gruppen und regelmäßige Mutti-Treffs in Wolfsburg und Umgebung daraus entstanden. Das Wichtigste an der „WOB Mamas“-Gruppe ist jedenfalls, dass man sich gegenseitig hilft und unterstützt und als Mamas zusammenhält.

Hat Corona etwas geändert?

Ja. Ich hatte mir zu Anfang jegliche Verkaufs- und Gesuchs-Beiträge verbeten. Durch sie wären wichtigere Postings untergegangen und die Gruppe sollte ja zum Informationsaustausch und zur Kontaktaufnahme da sein. Als Corona begann und die Flohmärkte überall ausfielen, habe ich es eine Zeit lang geduldet, aber darüber haben sich auch Gruppenmitglieder beschwert. Also habe ich den „Flohmarkt-Montag“ eingeführt.

„Alle 600 Langarm-Bodys durchzuklicken, dauert mir zu lange“

Das heißt, du gibst jeden Montag einmal die Piste frei und jeder, der kaufen oder verkaufen will, kann sich austoben?

Genau. Sonst lese ich in der Gruppe immer alles mit, aber montags alle 600 Langarmbodys durchzuklicken, würde mir zu lange dauern. (lacht)

Allein auf dem Spielplatz? Gerade für zugezogene Eltern ist es nicht immer einfach, gleich Anschluss zu finden, das weiß Susanne Shamir aus eigener Erfahrung. Quelle: Archiv

Gab es sonst noch Veränderungen durch Corona?

Ich habe das Gefühl, die Stimmung ist dadurch angespannter. In letzter Zeit kamen oft Diskussionen auf darüber, was man mit den Kindern unternehmen kann und was noch zu verantworten ist. Da kamen einige sehr belehrend daher und manche haben sich wirklich im Ton vergriffen. Wenn es beleidigend wird, beende ich das, indem ich die Kommentarfunktion für denjenigen Beitrag deaktiviere. Ab einem bestimmten Punkt würden Diskussionen sonst nur eskalieren. Und über das Deaktivieren regt sich niemand auf. Natürlich ist es bei 3000 Mitgliedern nicht möglich, dass alle die gleiche Meinung vertreten, aber dass der gegenseitige Respekt und die Harmonie der Gruppe beibehalten werden, ist mir sehr wichtig.

„Man braucht mich inzwischen nicht mehr“

Du hast selbst vier Kinder und viel um die Ohren, wird es dir auch manchmal zu viel, so aufmerksam zu moderieren?

Nein. Wenn ich mal erkältet oder zu kaputt bin, überfliege ich die Beiträge nur. An anderen Tagen nehme ich mir mehr Zeit, meistens schau ich drei Mal am Tag, was sich so tut. Und wenn ich abends ein Glas Wein und etwas Ruhe habe, schau ich auch, wo ich selbst mit Ratschlägen helfen kann. Allerdings merke ich: Man braucht mich inzwischen nicht mehr, die Gruppe kommt gut mit gegenseitiger Hilfe klar.

Die Infos in der Gruppe sind ja meistens potenziell für beide Elternteile interessant. Sollte man da im Zuge der Gleichberechtigung nicht auch die Väter in die Gruppe lassen? Es könnte ihnen ja helfen, sich bei Erziehung und Organisation des Nachwuchses mehr einzubringen.

Dazu habe ich mal eine Umfrage in der Gruppe gestartet, die Mehrheit wollte das aber nicht. Schon weil sie sich da nicht unbefangen über intime Themen wie Geburt und Stillen austauschen würden, wenn sie wüssten, dass Männer mitlesen. Ich habe daraufhin zusätzlich die Gruppe „WOB Family“ gegründet, damit sich dort Mütter und auch Väter über alle Themen austauschen können, die das Leben mit Kindern in und um Wolfsburg betreffen. Ich hoffe, dass diese Gruppe in naher Zukunft genauso erfolgreich wächst und aktiv ist wie die „WOB Mamas“.

Von Frederike Müller