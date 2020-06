WMG macht Touristen Urlaub in Wolfsburg schmackhaft

Wolfsburg

Der Musikkabarettist Rainald Grebe hatte sich einst noch darüber lustig gemacht: „Urlaub in Deutschland“ sang er angesichts der Finanzkrise und verballhornte mögliche Ziele wie die Rhön oder Hannover und fragte – allerdings ironisch gemeint – auch: „Warum nicht mal Wolfsburg?“ Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH ( WMG) liefert auf diese ursprünglich ironisch gemeinte Frage nun Antworten und möchte Urlaubern eine Reise in die Stadt mit einem neuem Werbespot schmackhaft machen.

Werbespot und Erlebnisangebote

Denn: Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben zahlreiche Sommerurlaubspläne durchkreuzt. In diesem Jahr sind weite Reisen weniger gefragt. Stattdessen wächst das Interesse am Städteurlaub und interessanten Kurztrips. Gemeinsam mit weiteren Kooperationspartnern hat die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH ( WMG) daher den Spot unter dem Motto „Wir machen Urlaub in Wolfsburg“ erstellt und neue Erlebnis- und Themenangebote mit den touristischen Partnern ausgearbeitet.

„Mit unserer Kampagne wollen wir zusammen mit attraktiven Tages- wie auch Mehrtagesangeboten Lust auf Urlaub in Wolfsburg machen“, erklärt Jens Hofschröer, Geschäftsführer der WMG. Der Werbespot zeigt dabei in kurzen Sequenzen die vielfältigen Freizeitaktivitäten in Wolfsburg. „Dabei haben wir Wert daraufgelegt, unsere Stadt aus neuen, möglicherweise noch unbekannten Perspektiven zu zeigen. Natur und Trinkwasserquellen im Stadtwald laden ebenso wie der Allerpark oder die Autostadt zu tollen Ausflügen ein“, führt Thomas Johannes Müller, Bereichsleiter Marketing der WMG weiter aus.

Spot wird deutschlandweit vermarktet

Über eine Kampagne wird der Film deutschlandweit vermarktet. Zu sehen ist er unter anderem auf www.wolfsburg-reisen.de/urlaub-in-wolfsburg. Dort sind auch die verschiedenen Reiseangebote einsehbar, die eigens für die Kampagne zusammengestellt wurden. Wer sich für einen Ausflug nach Wolfsburg interessiert, erhält auf der Website weitere Informationen und kann direkt Buchungen vornehmen.

