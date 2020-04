„Echt traurig“: So reagieren die Wolfsburger auf die Insolvenz von WKS

Wolfsburg

„Schade“, „echt traurig“, „ein Jammer“: Die Wolfsburger sind betroffen über die Nachricht, dass das Kaufhaus WKS in der Corona-Krise Insolvenz anmelden musste. Einige äußern aber auch Hoffnung und rufen dazu auf, mehr in lokalen Geschäften einzukaufen und weniger online zu shoppen. Viele stellen sich hinter das Traditionshaus. Oberbürgermeister Klaus Mohrs und die Stadttochter WMG haben Unterstützung signalisiert.

Viele kennen das Kaufhaus seit ihrer Kindheit

Die Kunden sind schockiert und wollen das Kaufhaus in der Krise unterstützen. Viele kennen das Geschäft schon seit ihrer Kindheit. So wie Kundin Christina Schmidt, die schon als Kind Spielsachen, Kleidung oder Schokolade im WKS gekauft hat. „Ich komme immer gerne her. Es wäre sehr traurig, wenn es schließen muss“, sagt die 60-Jährige.

Anzeige

„Es ist ein tolles Kaufhaus mit netten Verkäufern, die sich gerade jetzt in der Corona-Zeit sehr engagieren“, sagt eine andere Kundin, die ihren Namen nicht nennen wollte. Auch Silke Blank, deren Fitnessstudio Top-Fit derzeit wegen Corona ebenfalls geschlossen hat, sagt: „Das ist ein Jammer. Ich habe dort gern und häufig eingekauft. Ich drücke die Daumen, dass das Haus gerettet werden kann.“

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

„Ich komme immer gerne her“: Kundin Christina Schmidt hofft, dass das Kaufhaus WKS erhalten bleibt. Quelle: Ann Kathrin Wucherpfennig

Breites Stimmungsbild auf Facebook

Auf Facebook kommentieren viele Wolfsburger den WAZ-Bericht zur Insolvenz. „ Wolfsburg ohne WKS geht gar nicht“, schreibt eine Userin. Eine andere meint: „Sehr schade. Ich habe da immer sehr gerne gekauft.“ Einige weisen darauf hin, dass das Kaufhaus schon vorher zu kämpfen hatte. Es gibt auch kritische Stimmen zum Kaufverhalten: „Man kann nicht immer nur im Internet bestellen und sich dann wundern, wenn wieder ein Fachgeschäft Insolvenz anmeldet“. Andere hoffen, dass es nach dem Insolvenzverfahren weiter geht: „ Insolvenz ist nicht das Ende. Vielleicht kämpft sich WKS zurück. Und dann liegt es an uns Wolfsburgern.“

Hoffnung auf Rückhalt durch die Kunden

Auch Wolfsburgs Politik hofft, dass das Kaufhaus noch gerettet werden kann. Ratsvorsitzender Ralf Krüger ( SPD) sagt: „Die Situation ist mehr als bedauerlich.“ Zwar sei schon vorher deutlich geworden, dass das Haus Schwierigkeiten habe. „Der Markt ist hart umkämpft. Aber Corona hat jetzt noch zusätzlich erhebliche Probleme bereitet.“ Er hofft, dass die Kunden nun nicht fern bleiben, sondern erst recht dort einkaufen. Der 60-Jährige kann sich noch gut an seine ersten Besuche im WKS erinnern. „Ein Verlust wäre schmerzlich. Viele andere Geschäfte aus meiner Kindheit gibt es schon lange nicht mehr.“

Bildergalerie vom WKS im Wandel der Zeit:

Zur Galerie Das Kaufhaus WKS in Wolfsburg kämpft in der Coronakrise um sein wirtschaftliches Überleben. Das Geschäft in Wolfsburg gibt es seit 1954 – diese Bilder zeigen das Kaufhaus im Wandel der Zeit.

„Für die Stadt ist das jammerschade“

„Für die Stadt ist das jammerschade“, sagt auch Wilfried Andacht ( CDU), der in den 70er-Jahren nach Wolfsburg zog. „Ich habe viele Erinnerungen an das Kaufhaus. Damals nannten wir das WKS scherzhaft Wolfsburger Klamottenstube. Und im Tiefgeschoss gab es alles mögliche, was man sonst nirgendwo kaufen konnte“, erzählt der 73-Jährige. In den vergangenen Jahren sei viel in die Modernisierung des Geschäfts investiert worden. „Mit Matthias Lange gibt es einen umsichtigen Geschäftsführer. Das Kaufhaus ist eine Augenweide geworden. Das macht das Ganze umso schlimmer.“

Lesen Sie auch:

Von Ann-Kathrin Wucherpfennig und Christian Opel