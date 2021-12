Wolfsburg

Rein vorsorglich hat die Stadt Wolfsburg ein neues Kennzeichen beantragt: Sollten einmal die Kombinationen für das althergebrachte WOB ausgehen, könnte WBG Abhilfe schaffen. Viele Wolfsburger können den Kurs der Stadt allerdings schon jetzt nicht nachvollziehen und bringen stattdessen alternative Vorschläge ein.

„Als ob es keine anderen Probleme gibt. “, schreibt eine Nutzerin unter den WAZ-Artikel auf Facebook. „Ist heute der 1. April?“, fragt sich jemand anders. Für was könnte WBG wohl noch stehen? „Wir bauen Gölfe “, witzelt ein User. Oder könnte die Kombination auch als versteckter Hilferuf gemeint sein? „WBG, Wolfsburger brauchen Geld“, scherzt ein anderer. Gar nicht so weit hergeholt: Durch Corona hat die Stadt heftige Einbußen.

WBG nur für VW?

„Wieso nicht VW anstelle von WBG?“, schlägt ein User vor. Denn in der Volkswagen-Stadt Wolfsburg hat der Konzern zahlreiche Dienstfahrzeuge mit Wolfsburger Kennzeichen. Über ähnliches dachte kürzlich der stellvertretende Vorsitzende des Bürgerdienste-Ausschusses André-Georg Schlichting nach: Das Kennzeichen WBG könnte ausschließlich für Geschäftsfahrzeuge von Volkswagen dienen.

Grüne Nummernschilder statt Buchstaben und Zahlen

Einen völlig anderen Weg sieht WAZ-Leser Manfred Böhnke: „In Ungarn werden E-Fahrzeuge mit grün reflektierenden Kennzeichen ausgestattet“, schreibt er der WAZ. So könnte man neben Zahlen und Buchstaben zusätzlich die Farbe des Kennzeichens als Variante einführen. Der Hinweis stimmt, wie die Recherche im Archiv der ungarischen Regierungswebseite zeigt. 2015 führte das Land die grünen Nummernschilder ein, sie sind so etwas wie das Pendant zum deutschen E-Kennzeichen. Allerdings vor allem, um die Sonderrechte der Elektroautos kenntlich zu machen: Besitzer profitieren demnach von steuerlichen Erleichterungen, ungarische Medien berichteten auch über kostenlose Parkplätze in Budapest für die Autos mit den grünen Schildern.

Für Wolfsburg gibt es aber erstmal Entwarnung: Ob das neue WBG-Kennzeichen überhaupt zum Einsatz kommt, ist nämlich noch gar nicht sicher, machte Stadtrat Andreas Bauer jüngst im Ausschuss für Bürgerdienste deutlich: „Soweit sind wir noch lange nicht.“

Von Niklas Jan Engelking