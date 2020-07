Wolfsburg

Was für eine Leistung: 12 260 Kilometer haben die 33 Teams, die an der Aktion #WAZbewegt teilgenommen haben, insgesamt zurückgelegt – das entspricht in etwa der Strecke von der Porschestraße bis nach Malaysia. Bei Sport 2000 in Fallersleben haben die fünf besten Teams des einwöchigen Schrittzählerwettbewerbs am Mittwoch ihre Preise erhalten. Wie schon im Vorjahr siegte das Team von Autoplus und behält damit den Wanderpokal.

Autoplus liegt erneut vorne

Das Erfolgsrezept des Unternehmens? „Das Auto stehen lassen, am Wochenende wandern, in der Mittagspause um den Allersee laufen und den Drucker nutzen, der am Weitesten weg steht“, waren sich Cord Hecker, Susanne Wahrmund, Nathalie Nestler, Lidia Mafenbaier und Silvio Specht einig. Wie in jedem der 33 Teams mit je fünf Mitgliedern, flossen auch bei Autoplus nur die drei mittleren Ergebnisse in die Wertung. Dennoch gingen insgesamt 473 Kilometer auf das Konto der Gruppe ein. Von einem zufälligen Sieg wollte Geschäftsführer Cord Hecker aber nichts wissen: „Wir haben gezielt darauf hingearbeitet.“

Die gewonnen 2000 Euro will Autoplus an die Villa Bunterkund im Klinikum spenden. Hecker versprach sogar: „Wir verdoppeln die Summe.“

La Fontana ist ebenfalls das zweite Mal dabei

Lautstark mit um den Sieg gefiebert hatte zuvor das Team vom Restaurant La Fontana. Es landete mit 456 Kilometern knapp hinter Autoplus auf Platz zwei. Inhaberin Santina Curcuruto war überglücklich: „Das ist super, wir sind total begeistert.“ Sie habe ihr Team immer wieder motiviert: „Ich habe ihnen gesagt, dass sie zu Hause alles liegen lassen sollen und lieber in den Wald gehen sollen.“

Wie 2019 – als La Fontana den dritten Platz belegte – möchte die Gruppe die gewonnenen 1000 Euro dem Verein „Heidi“ für krebskranke Kinder spenden. Mithilfe von Sponsoren will das Team die Summe sogar noch auf 2000 Euro aufstocken.

Platz drei für die „Go-Go-Girls“

Platz drei ging an die „Go-Go-Girls“ vom VfB Fallersleben, die alle aus der Rhönrad-Sparte des Vereins stammen und erstmals mitmachten. Auch sie gingen ehrgeizig an #WAZbewegt heran: „Man wusste, dass man insgesamt mindestens eine Millionen Schritte schaffen muss, um vorne mit dabei zu sein“, erklärte Carolin Lienkamp. Die fünf Team-Mitglieder trafen sich unter anderem nach Feierabend, um zusammen laufen zu gehen. Als Verein dürfen sie die gewonnenen 500 Euro behalten, sie sollen in neue Präsentationsanzüge fließen.

„Es gibt nur vierte Gewinner“

Auf Platz vier landete ein weiteres Team des VfB Fallersleben und auf Platz fünf die Gruppe des Courtyard by Marriott Hotels. Für alle anwesenden Teams gab es Präsenttüten. WAZ-Verkaufsleiterin Nicole Stuhlmüller betonte: „Es gibt keine Verlierer, sondern nur vierte Gewinner.“

Die Gesundheitsaktion #WAZbewegt Gemeinsam mit Sport 2000 aus Fallersleben hat die WAZ 2020 bereits zum zweiten Mal erfolgreich die Gesundheitsaktion #WAZbewegt durchgeführt. Dafür bekamen die 33 Teams aus acht Vereinen und zahlreichen Firmen Ende Juni Schrittzähler. Mit ihnen erfassten sie eine Woche lang täglich jeden Meter, den sie zurücklegten. Das Ziel des gemeinsamen Wettbewerbs von der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung und Sport 2000: sich selbst und anderen etwas Gutes tun. Jedes Team bestand aus fünf Mitgliedern, insgesamt nehmen daher über 160 Personen teil. Um den Teamgedanken zu stärken, zählten bei der Auswertung der stärkste und der schwächste Wert jeder Gruppe nicht mit – ein einzelner Marathon-Läufer brachte daher keine Vorteile. Der Sieger bekam 2000 Euro, der Zweitplatzierte 1000 und der Dritte 500 Euro. Da es bei der Aktion auch um den guten Zweck geht, sollen die Unternehmen mindestens die Hälfte des Betrags spenden, Vereine dürfen das Geld behalten. Über Zwischenstände berichteten einige Teilnehmer auf dem WAZ-Portal „Unter uns“. Weitere Infos zu #WAZbewegt gibt es zudem online auf einer Sonderseite: www.waz-online.de/Thema/Specials/WAZbewegt

Von Melanie Köster