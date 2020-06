Wolfsburg

Ab jetzt zählt jeder Schritt: Mit der Ausgabe der Schrittzähler bei Sport 2000 in Fallersleben ist am Montag die Gesundheitsaktion #WAZbewegt gestartet. Eine Woche lang erfassen 33 Teams aus verschiedenen Vereinen und Firmen jetzt täglich jeden Meter, den sie zurücklegen. Das Ziel des gemeinsamen Wettbewerbs von der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung und Sport 2000: sich selbst und anderen etwas Gutes tun.

Über 160 Personen nehmen teil

Jedes Team besteht aus fünf Mitgliedern, insgesamt nehmen daher über 160 Personen teil. Auf die Gruppen, die nach einer Woche die meisten Schritt gesammelt haben, warten tolle Preise: Neben einem Wanderpokal gehen 2000 Euro an den Sieger, 1000 an den Zweitplatzierten und 500 an den Dritten. Während die acht teilnehmenden Vereine die gesamte Summe behalten dürfen, spenden die Unternehmen die Hälfte des Betrags für den guten Zweck.

Teamgedanke zählt

Um den Teamgedanken zu stärken, zählen bei der Auswertung der stärkste und der schwächste Wert jeder Gruppe nicht mit – ein einzelner Marathon-Läufer bringt daher keine Vorteile. Am kommenden Montag geben alle Teilnehmer ihre digitalen Schrittzähler bei der WAZ-Geschäftsstelle zurück.

Titelverteidiger wollen wieder angreifen

Als Titelverteidiger geht das Team von Autoplus an den Start. Im vergangenen Jahr flossen rund 329 zurückgelegte Kilometer in die Wertung des Teams ein. „Der Ehrgeiz ist einfach da, wir wollen den Pokal behalten“, sagt Lidia Mafenbaier. Sie erklärt das Erfolgsrezept des Teams: „Wir versuchen wirklich, das Auto stehen zu lassen.“ Bereits im vergangenen Jahr liefen die Mitglieder zu Fuß zur Arbeit, bewegten sich gemeinsam in der Mittagspause und nach Feierabend. Das Autoplus-Team spendete damals freiwillig den gesamten Gewinn an das Hospizhaus und das Tierheim. Sollte es wieder für eine Platzierung reichen, möchte die Gruppe in diesem Jahr die Villa Bunterkund im Klinikum mit einer Spende bedenken.

Freude über den Startschuss: Zum Auftakt des Wettbewerbs kamen Vertreter von Sport 2000, der WAZ und die Vorjahressieger zusammen. Quelle: Boris Baschin

Raphael Wehnert landete mit seinem Team vom VfB Fallersleben im vergangenen Jahr nur knapp auf dem zweiten Platz: Die drei gewerteten Teilnehmer legten circa 314 Kilometer zurück. „Das ist auf jeden Fall eine coole Challenge, mit der man das eigene Bewegungsprofil hinterfragen und sich gegenseitig herausfordern kann“, sagt Wehnert.

WAZ wünscht viel Erfolg

WAZ-Verkaufsleiterin Nicole Stuhlmüller sieht das ähnlich: „Wir freuen uns darauf. Ich wünsche allen viel Glück, Erfolg und viel Spaß!“ Auch Eldrid Sode vom Hauptsponsor Sport 2000 ist gerne beim Wettbewerb dabei: „Das Schöne ist, dass es nicht um Leistungssport geht sondern darum, dass jeder mitmachen kann.“

Teams können Ergebnisse posten

Über ihre Zwischenstände und Erfolgserlebnisse können die Teilnehmer auf dem WAZ-Portal „Unter uns“ berichten: „Wer es nicht geheim halten möchte, kann dort Ergebnisse posten und Bilder hochladen“, erklärt Stuhlmüller. Sie ist selbst Teil des WAZ-Teams, das zwar teilnimmt, aber außer Konkurrenz startet.

Alle Infos zu #WAZbewegt und den teilnehmenden Teams gibt es online auf einer Sonderseite: www.waz-online.de/Thema/Specials/WAZbewegt

Von Melanie Köster