Ehrenamt stärken und finanziell unterstützen: Dieses Ziel haben WAZ und Volksbank BraWo mit der Aktion „Gemeinsam helfen“. Bereits zum vierten Mal haben Vereine und Institutionen aus Wolfsburg die Chance auf bis zu 2500 Euro. Noch bis zum 4. Oktober können die Ehrenamtlichen ihr Projekt einreichen.

Gordon Firl, Geschäftsführer der Madsack Medien Ostniedersachsen, und Claudia Kayser, Leiterin der Direktion Wolfsburg der Volksbank BraWo, freuen sich, dass sie die Vereine unterstützen können. „Die Vereine und Initiativen brauchen in der Phase des Re-Starts neben engagierten Mitgliedern auch finanzielle Mittel. Daher bin ich dankbar, dass die Volksbank BraWo als Kooperationspartner wieder dabei ist“, sagt Firl.

Vereine und Institutionen stellen ihr Projekt vor

Kayser betont, dass der finanzielle Aspekt nur einen Teil der Aktion ausmacht. Denn bevor die Vereine und Institutionen aus Wolfsburg mit Preisen ausgezeichnet werden, werden die einzelnen Projekte vorgestellt. „Die Ehrenamtlichen kommen zu Wort und erklären, was sie tun und wofür sie eintreten. Eins steht nämlich fest: Ohne diese engagierten Menschen wäre Wolfsburg ein ganzes Stück ärmer“, bekräftigt Kayser.

"Gemeinsam helfen" geht in die vierte Runde: Claudia Kayser von der Volksbank BraWo und Gordon Firl, Geschäftsführer der Madsack Medien Ostniedersachsen, freuen sich auf viele Bewerbungen. Quelle: Beate Ziehres

Die Aktion „Gemeinsam helfen“ richtet sich an Vereine, Verbände und Initiativen, die sich zum Wohle von Mensch oder auch Tier einsetzen und in Wolfsburg und dem direkten Umland beheimatet sind. In einer Sonderbeilage präsentiert die WAZ alle Bewerber und ihre Projekte. Anschließend stimmen die Leserinnen und Leser ab, wer das Rennen macht.

Wolfsburger Vereine können sich bis zum 4. Oktober bewerben

Drei Preise gibt es für die Vereine zu gewinnen, die beim Leser-Voting die meisten Stimmen erhalten: 2500 Euro für den Erstplatzierten, 1500 Euro für Platz zwei und 1000 Euro für den Dritten. Das beliebteste Tier-Projekt kann sich über 100 Euro freuen.

QR-Code scannen und sich online bewerben:

Direkt zur Internetseite: Mit dem QR-Code können Ehrenamtliche ihr Projekt bei "Gemeinsam helfen" einreichen. Quelle: WAZ-Redaktion

Vereine und Initiativen können sich noch bis zum 4. Oktober bewerben. Direkt im Internet unter www.waz-online.de/gh – dorthin führt auch der QR-Code – oder mit dem abgedruckten Coupon.

