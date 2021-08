Wolfsburg

Das Jugendschöffengericht Wolfsburg hat am Mittwoch einen 23-jährigen Wolfsburger wegen gefährlicher Körperverletzung zu acht Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. Er hatte im Suff und mit mehreren Kumpels grundlos auf einen Nachbarn (26) eingeschlagen. Nächste Woche soll ein weiterer Prozess gegen zwei andere Beschuldigte der Party-Clique folgen.

18 Beschwerden wegen Ruhestörung in einem Monat

Tagein, tagaus ging der Geschädigte, ein junger Mann (26) aus dem Stadtteil Hohenstein, seiner Arbeit als Lagerlogistiker nach. Wenn er abends nach neun bis zehn Stunden Arbeit nach Hause kam, musste er monatelang fast täglich ab 22 Uhr bis in die frühen Morgenstunden Partylärm seiner arbeitslosen Nachbarin (22) samt Partygästen ertragen. Immer wieder klopfte er an und bat um Ruhe, damit er schlafen könne zwecks Arbeit am nächsten Tag. Da das nichts half, musste er auch vielfach die Polizei rufen – in einem Monat alleine 18 Mal, bestätigten auch andere Nachbarn. Bis der Streit in der Nacht des 28. Februar 2020 eskalierte und die lärmenden Partygäste den wehrlosen Nachbarn auch noch verprügelten.

„Dein Nachbar hat sich erstmal ein paar gefangen“

Vor Gericht gab die Party-veranstaltende Nachbarin (22) als Zeugin befragt zu: „Ich hatte sehr viel getrunken und auch Cannabis geraucht, ich kann mich an kaum was erinnern. Aber es muss wohl geklopft haben – ich habe nichts gehört, unsere Musik war so laut. Zwei Kumpels von mir sind zur Tür und dann kam einer zurück und sagte: „Dein Nachbar hat sich erstmal ein paar gefangen!“.

Der verprügelte Nachbar erlitt Verletzungen an Lippe und Hand sowie multiple Prellungen, wie später im Krankenhaus festgestellt wurde. Schutz suchend hatte das Opfer gegen zwei Uhr nachts bei einer anderen Nachbarin (38) geklopft, dort Einlass bekommen und sich dort vor den Angreifern verbarrikadieren müssen, bis die Polizei kam. Die Angreifer verschafften sich indes Zutritt zur Wohnung des Opfers und entwendeten auch noch dessen Handy.

Angeklagter will selbst angegriffen worden sein

Der Angeklagte dagegen behauptete, der anklopfende Nachbar habe zuerst zugeschlagen und er selbst habe sich nur gewehrt. Die Zeugenaussagen widersprachen jedoch dieser Verteidigererklärung, so dass das Schöffengericht auch aufgrund bereits vorhandener Vorstrafen des Angeklagten eine Freiheitsstrafe von acht Monaten wie von der Staatsanwaltschaft gefordert verhängte und deutlich machte: „Sie haben sich zurecht beschwert! Das kann doch wohl nicht sein, dass Ihre Nachbarn nachts um zwei Uhr da noch Lärm machen!“

Der Geschädigte, ein Mann aus Syrien, entschuldigte sich vor Gericht sogar noch dafür, dass er die Körperverletzung diesmal zur Anzeige brachte: „Ich lebe seit sechseinhalb Jahren in Deutschland, ich bin hier nur Gast. Ich habe mit niemandem sonst Streit. Ich möchte einfach nur nachts in meiner Wohnung ruhig schlafen, damit ich nächsten Tag wieder ausgeruht zur Arbeit gehen kann.“

Von Simone Willmann