Wolfsburg

Diesmal gehen Lisa Schmidt, Dario Leboran, Steven Rosse, Sebastian Heibel und Anika Ebert an den Start der Aktion „ WAZ bewegt“ – mit hochgesteckten Zielen: 25.000 Schritte sollen bei jedem Team-Mitglied am Ende eines Tages auf dem Schrittzähler stehen. Die Messlatte liegt also hoch, was wiederum den Ehrgeiz unter den Team-Mitgliedern erheblich geweckt hat. „Wir sind alle absolut unterschiedliche Charaktere, aber eines haben wir gemeinsam: Wir lieben es, uns gegenseitig anzuspornen, uns zu messen und mit Teamgeist ans Ziel zu gelangen“, sagt Ebert.

Wie auch im vergangenen Jahr wollen die Mitglieder wieder durch viele „Umwege“ im Alltag zum Ziel kommen. Dafür hat Steven Rosse gleich am ersten Tag Vollgas gegeben: Nach einer großen Runde um den Tankumsee hatte er am Ende des Tages 22.000 Schritte auf der Uhr. Das wiederum hat Teamkollegin Anika Ebert so sehr motiviert, dass sie nach dem Abendspaziergang kurzerhand noch die Gartentreppe sportlich hoch und runter gelaufen ist, um an den WHO-Richtwert von 10.000 Schritten pro Tag heranzukommen. Und der Einsatz zeigte Erfolg: Am Ende des Tages wies der Schrittzähler mehr als 11.0000 Schritte auf.

„Sollten wir gewinnen, möchten wir die Hälfte des Preisgeldes an die Margarete Schnellecke Stiftung spenden“, betont die Direktionsassistentin. Denn die Arbeit der Stiftung, die Hilfe und Unterstützung für Senioren, Kinder und Jugendliche in der Region bietet, überzeuge das ganze Team.

Von der WAZ-Redaktion (nip)