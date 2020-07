Wolfsburg

Die LSW schickt mit den „Dragons Strom“ ( Iris Schoen, Frank Volk, Claudia Weiland, Fabian Kremmeicke und Heidi Küsten-Schmidt) und den „Dragons Gas“ ( Michael Schoen, Thomas Sass, Olaf Küster, Alexandra Herr und Petra Stamer) gleich zwei Teams bei der Schrittzähler-Aktion „ WAZ bewegt“ ins Rennen.

Für die aktuelle Challenge haben aber alle Teammitglieder ihre täglichen Gewohnheiten verändert. Einmal mehr lassen sie das Auto stehen und erledigen kleinere oder größere Weg zu Fuß. So auch Claudia Weiland: Sie ist am Montag zu Fuß zur Arbeit gegangen und hatte allein dadurch schon 30.000 Schritte auf dem Schrittzähler, wie sie stolz verkündet. Und das spornt auch die anderen an, die sich per eigener WhatsApp-Gruppe über ihre Erfolgserlebnisse austauschen und gegenseitig motivieren.

Anzeige

Um noch mehr Schritte auf die Uhr zu bekommen haben sich die beiden Teams für den heutigen Samstag zu einer gemeinschaftlichen Wanderung durch die Gifhorner Heide verabredet. „15 bis 20 Kilometer haben wir uns vorgenommen“, kündigt Schoen an.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Von der WAZ-Redaktion