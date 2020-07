Wolfsburg

„Die Bügelfalter“ ( Alex Trautmann, Katharina von Langendorff, Kathrin Beck, Ivonne Böhme, Elena Buruianä), die „Schnellpacker“ ( Anna Exner, Ljubov Schlee, Anita Hoffmann, Anna Jaschinski, Stefanie Lehner), „Geschenk an die Welt“ (Sabine Gerchel, Bartolomiej Wallbrecht, Heidi Bremer, Tobias Trübe, Sabine Schmidt) und „Ratz-Fatz RUESS“ ( Henrik Rueß, Marina Kintzel, Stefanie Retsch, Daniel Simon, Sonja Rönneberg) heißen die vier Teams, mit dem die Ruess GmbH sich dem „ WAZ bewegt“-Wettbewerb stellt.

Zwar seien in den Reihen der Mitarbeiter keine Leistungssportler, wohl aber Feierabendsportler, Hundebesitzer und Naturliebhaber, die in dieser Woche einfach mal das Auto stehen lassen und den einen oder anderen Schritt mehr zurücklegen wollten. „Zudem haben wir eine Abteilung (Schnellpacker), die die Wäschebestellung unserer Kunden zusammenstellen und bei denen jedes Mitglied von Berufs wegen schon an einem einzigen Arbeitstag mindestens 10 000 bis 12 000 Schritte absolviert“, sagt Simon.

„Außerdem haben wir neben dem WAZ-Wettbewerb unter unseren vier Teams einen eigenen kleinen Wettbewerb ausgeschrieben, der vielleicht noch für zusätzliche Motivation sorgt!?“ Schließlich habe die Ruess GmbH ein Ziel: Gewinnen und 100 Prozent des Gewinns an die Wolfsburger Tafel und an die Flüchtlingshilfe spenden.

Von der WAZ-Redaktion (nip)