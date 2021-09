WAZ berichtet live von der Stichwahl in Wolfsburg und der Bundestagswahl

Wolfsburg

Zwei Wochen nach der Kommunalwahl sind die Wolfsburger erneut aufgerufen ihre Stimme abzugeben. Am Sonntag, den 26.9.2021, entscheidet sich dann nicht nur, wer in den deutschen Bundestag einzieht, sondern auch wer neuer Oberbürgermeister oder neue Oberbürgermeisterin von Wolfsburg wird. Die WAZ wird Sie an diesem spannenden Wahlsonntag über beide Ereignisse mit einem Liveticker auf dem Laufenden halten.

Wer wird neuer Oberbürgermeister in Wolfsburg? Es kommt zur Stichwahl

Weil niemand der Kandidaten bei der Oberbürgermeisterwahl am 12. September die absolute Mehrheit geholt hatte, kommt es nun zu einer Stichwahl. CDU-Kandidat Dennis Weilmann lag mit insgesamt 43,0 Prozent der Stimmen klar vorn, verfehlte aber die für den Wahlsieg erforderliche absolute Mehrheit der Stimmen genauso wie seine schärfste Konkurrentin, Iris Bothe, die von SPD und FDP unterstützt wird. Sie konnte sich am Ende 32,2 Prozent der Stimmen sichern. Beide treten nun im direkten Duell gegeneinander an.

Neben der OB-Frage blicken die Wähler gespannt auch auf den Ausgang der Bundestagswahl, die am gleichen Tag stattfindet. Wir beantworten im Vorfeld die wichtigsten Fragen.

Wie viele Parteien treten zur Bundestagswahl 2021 an?

54 Parteien sind für die Bundestagswahl im September zugelassen. An der Wahl nehmen aber nur 47 Parteien teil.

Bundestagswahl 2021: Wer sind die Spitzenkandidaten?

Die Spitzenkandidaten der Parteien bewerben sich um das wichtigste Amt oder Mandat der Wahl. Spitzenkandidaten werden von den Parteien auf den obersten Listenplatz gesetzt, um ihre Chancen in das entsprechende Amt gewählt zu werden, zu erhöhen. Das sind die Spitzenkandidaten der größten Parteien bei der Bundestagswahl 2021:

Armin Laschet (CDU)

Olaf Scholz (SPD)

Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen)

Alice Weidel und Tino Chrupalla (AfD)

Christian Lindner (FDP)

Janine Wissler

Dietmar Bartsch (Die Linke)

Wie läuft das mit dem Wählen?

Alle Deutschen, die am Wahltag mindestens 18 Jahre alt sind, erhalten einige Wochen vor dem 26. September eine Wahlbenachrichtigung. Diese enthält etwa Wahltermin, Uhrzeiten und das zuständige Wahllokal. Hat man bis zum 21. Tag vor der Wahl keine solche Benachrichtigung erhalten, solle man sich bei seiner Gemeinde melden, so der Bundeswahlleiter.

Wer aber zum Beispiel per Briefwahl abstimmen möchte, braucht einen Wahlschein und den Stimmzettel, auf dem später die Kreuze zu machen sind. Ein Antrag dafür liegt der Wahlbenachrichtigung bei. Man kann ihn aber auch per E-Mail stellen. Außerdem ist es möglich, die Unterlagen persönlich bei der Gemeinde abzuholen.

Für diejenigen, die im ihnen zugeordneten Wahllokal die Stimmen abgeben wollen, reicht es allerdings, mit Personalausweis oder Reisepass zu erscheinen. Die Wahlbenachrichtigung muss nicht zwingend mitgenommen werden.

Wählt man die Kanzlerin oder den Kanzler direkt?

Nein. Bei der Bundestagswahl stimmt man für Abgeordnete, die wiederum später im Bundestag die Bundeskanzlerin oder den Bundeskanzler wählen. CDU/CSU, SPD und Grüne haben diesmal eine Person als Kanzlerkandidaten oder Kanzlerkandidatin benannt, die sie später im Parlament zur Wahl des Regierungschefs oder der Regierungschefin aufstellen wollen – falls sie allein oder in einer Koalition eine Mehrheit im Bundestag haben. Die übrigen Parteien verzichten darauf. Sie gehen davon aus, dass sie nicht genug Stimmen erhalten, um an der Spitze der künftigen Regierung zu stehen.

Allgemein, unmittelbar, frei, gleich und geheim - was bedeutet das eigentlich?

Allgemein heißt, dass alle deutschen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger wählen dürfen, unabhängig etwa von Geschlecht, Religion oder Beruf. Man wählt die Abgeordneten ohne zwischengeschaltete Wahlleute - also unmittelbar. Frei bedeutet, dass sich alle ihre Meinung bilden und ohne äußeren Druck zu einer Entscheidung kommen. Da jede abgegebene Stimme gleich viel zählt, ist die Wahl gleich. Wählerinnen und Wähler kreuzen ihren Stimmzettel unbeobachtet an und geben sie in Umschlägen ab. So kann niemand nachvollziehen, wer für welche Partei abgestimmt hat - die Wahl ist geheim.

Wieso hat man zwei Stimmen?

Mit der Erststimme wählt man einen Kandidaten direkt, der im entsprechenden Wahlkreis antritt. Meistens gehört er zu einer Partei, die das vorher festgelegt hat. Wer als Einzelperson antreten möchte, muss mindestens 200 Unterschriften von Wahlberechtigten des Wahlkreises sammeln, in dem sie kandidieren will.

Bei der Zweitstimme wiederum stehen Parteien zur Auswahl. Der bundesweite Anteil an diesen Stimmen entscheidet darüber, wie stark eine Partei später im Parlament vertreten ist. In die Sitze, die einer Partei nach den Zweitstimmen zustehen, werden die Direktmandate aus den Erststimmen eingerechnet.

Wer bekommt einen Sitz im Bundestag?

Wer die meisten Erststimmen in einem der 299 Wahlkreise bekommt, zieht per Direktmandat in den Bundestag ein. Da aber das Parlament mindestens doppelt so viele Sitze hat, kommen daneben auch weitere Bewerber zum Zug. Deren Option: die Landesliste. Auf dieser hat jede Partei vor der Wahl auf Ebene der Bundesländer festgelegt, wen sie gern ins Parlament nach Berlin entsenden möchte. Diejenigen, die weiter oben auf der Liste stehen, haben bessere Chancen.

Was ist die Fünf-Prozent-Hürde?

Wie bei Landtagswahlen auch, gilt bei der Bundestagswahl die sogenannte Fünf-Prozent-Hürde. Das bedeutet, dass eine Partei mindestens fünf Prozent von den Gesamtstimmen erhalten muss, um ins Parlament einzuziehen. Die Fünf-Prozent-Hürde soll verhindern, dass das Parlament „zersplittert“, also zu viele Kleinstparteien vertreten sind, die eine Regierungsbildung erschweren.

Warum sitzen nach jeder Bundestagswahl unterschiedlich viele Abgeordnete im Parlament?

Eigentlich sind 598 Sitze vorgesehen. Derzeit hat der Bundestag jedoch 709 Mitglieder. Wenn eine Partei (über die Erststimmen) mehr Direktmandate gewinnt, als ihr Sitze gemäß des Zweitstimmen-Anteils zustehen, entstehen Überhangmandate. Damit aber das Verhältnis zu den anderen Parteien gewahrt bleibt, bekommen diese entsprechend Ausgleichsmandate: Die Gesamtzahl wird so lange vergrößert, bis jede Partei genau den Anteil an Sitzen hat, der ihren Anteil an Zweitstimmen widerspiegelt.

Die Wahlrechts-Reform von 2020 soll indes ein weiteres Wachsen des Bundestags verhindern: Bei der kommenden Wahl werden Sitze nach einem ziemlich komplizierten Verfahren teilweise parteiintern zwischen den Mandaten für die Erst- und Zweitstimmen verrechnet. Zudem werden bis zu drei Überhangmandate nicht ausgeglichen.

Bundestagswahl: Kann ich aus dem Ausland wählen?

Deutsche Staatsangehörige, die im Ausland leben, dürfen unter bestimmten Voraussetzungen ebenfalls wählen. Dies gilt für alle, die ab dem 14. Lebensjahr für mindestens drei Monate hinweg in Deutschland gelebt haben. Der Aufenthalt darf jedoch maximal 25 Jahre her sein.

Laut Bundeswahlleiter können im Ausland ansässige Staatsangehörige auch aus anderen Gründen wählen. Nämlich dann, wenn sie persönlich und direkt mit den politischen Verhältnissen in Deutschland vertraut und von ihnen betroffen sind. Allgemein gilt, dass man während eines aktuellen Auslandaufenthalts die Hinzufügung in das vorgesehene Wählerverzeichnis beantragen muss. Über den Antrag entscheidet die zuständige Gemeinde.

Wie ging die letzte Bundestagswahl aus?

Bei der letzten Bundestagswahl, am 24. September 2017, erhielt die CDU mit 26,9 Prozent die meisten Stimmen. Die SPD kam auf 20,5 Prozent. Mit klarem Abstand dahinter folgten AfD (12,6 Prozent), FDP (10,8 Prozent), Linke (9,2 Prozent) und Grüne (8,9 Prozent).

Die Wahlbeteiligung lag 2017 bei 76,2 Prozent.

Von der Redaktion/dpa/rnd