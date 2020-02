Wer möchte Einlaufkind beim VfL-Spiel sein?

Wolfsburg

Hand in Hand mit dem großen Sportidol das Stadion betreten. Den heiligen Rasen unter den Füßen spüren, das Geheule der Wölfe hautnah miterleben. Für zehn Kinder wird dieser Traum am Samstag, 7. März, beim Heimspiel des VfL Wolfsburg gegen RB Leipzig (15.30 Uhr) in Erfüllung gehen. Die WAZ verlost gemeinsam mit der Autostadt Wolfsburg zehn exklusive Plätze für Einlaufkinder.

Am Freitag, 21. Februar, anrufen und gewinnen

Mitmachen ist ganz einfach: Eltern, deren Kinder zwischen sechs und neun Jahre alt sind und Lust auf dieses Event haben, können sich für ihre Sprösslinge bewerben. Wichtig: Die Kinder sollten nicht größer als 1,45 Meter sein. Rufen Sie einfach am Freitag, 21. Februar, in der Zeit zwischen 6 und 18 Uhr unter der Telefonnummer (0137) 9880 870 07 an und geben Sie Ihren Namen, den Namen des Kindes, Ihre E-Mail-Adresse sowie eine Telefonnummer an, unter der wir Sie gut erreichen können. Ein Anruf kostet 50 Cent (abweichende Preise für Mobilfunkteilnehmer). Die Gewinner werden am Montag, 24. März, telefonisch benachrichtigt.

Als Einlaufkind geht für kleine Fußballfans oft ein Traum in Erfüllung. Quelle: VfL Wolfsburg

Und nicht nur die Kinder können sich auf dieses Erlebnis freuen. Jedes der Einlaufkids nimmt natürlich in Begleitung eines Erwachsenen teil. Gemeinsam können sie dann im Anschluss die Partie des VfL gegen den Bundesliga-Zweiten live aus dem Familien-Block der Volkswagen Arena miterleben.

Gemeinsam das Topspiel gegen RB Leipzig erleben

Treffpunkt für die Gewinner ist am Samstag, 7. März, um 14.15 Uhr am Marathontor 1 am Eingang Nord-West der Volkswagen Arena. „Dort wird dann das eigens entworfene Trikot übergestreift“, sagt Christian Gräber, Sprecher der Autostadt Wolfsburg. „Während die Kinder dann mit ihren Idolen einlaufen, erwarten die Begleitpersonen die Kinder im Familien-Block.“

Von Janine Kluge