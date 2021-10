Wolfsburg

Zur international angesagten Berliner Modewoche versammelt sich alljährlich die Modeszene in der Hauptstadt. Deren Besucher sind natürlich auch durchweg Fashionistas, top gestylt und immer mit der Spürnase an den Trends. Genau wie Wolfsburgs Influencer Enrico Elia. Für das Modehaus Hempel und bei der Joelle-Modenschau im The Ritz-Carlton Hotel lief er sogar schon selbst über den Laufsteg. Für die WAZ berichtet er, wie er die aufregenden Tage in Berlin erlebt hat.

Corona bremst die Show- und Party-Euphorie etwas

Mode-Blogger Enrico war auf dem Hej Mates-Event in der Berliner Freiheit eingeladen, einer angesagten Event-Location am Potsdamer Platz. Ein Glück, denn die aktuelle Corona-Situation war immer noch zu spüren: Normalerweise veranstalten viele Labels quer durch die Stadt ihre Partys, dieses Mal waren es viel weniger als sonst. Zusätzlich zu den Live-Events wurden auch Livestreams, digitale Präsentationen und Fashion-Filme auf YouTube gezeigt. „Für dieses Event habe ich eine Boyfriend Jeans, weiße Sneaker und einen Pullover mit einem schönen Farbverlauf angehabt. Dazu ein Jackett im Balayage-Style in Weiß und Orange. Ich sage euch, dieses Jackett war ein echter Hingucker“, schwärmt Enrico.

Ein echter Hingucker: Das Jackett im Balayage-Style. Quelle: Enrico Elia

Auf der Fashion Week traf Enrico auch Promis

Neben anderen bekannten Bloggern hat er auf der Fashion Week auch ein paar Promis getroffen, wie zum Beispiel DSDS-Sieger Jan Merten Block, Big-Brother-Teilnehmer Cedric Beidinger, GNTM-Siegerin der 13. Staffel Toni Dreher-Adenuga oder Model Jonathan Steinig. Über Mode kommt Enrico immer ins Gespräch. „Ich liebe es, neue Menschen kennenzulernen und mit ihnen zu quatschen.“ Neben Drinks, Food und einem DJ, boten bekannte und noch neue Marken, wie zum Beispiel Fielmann, Bon Prix, Luca Kayz oder Yambalaya ein Kennenlernen ihrer Produkte an. Bei Velamo konnte man sich eine Handyhülle, ein Portemonnaie oder einen Schlüsselanhänger mit seinen Initialen personalisieren lassen. „Wer wollte konnte sich auch auf dem Event ein kleines Tattoo als Andenken stechen lassen. Das hatte ich auch zuerst vor, aber so spontan wusste ich nicht, welches Motiv, und ein Tattoo soll ja gut überlegt sein“, so Enrico.

Outfitwechsel im Auto und dann zur nächsten Show

Die Fashion Week bietet viel in kurzer Zeit. Da bleibt meist wenig Zeit zum Umziehen. „Ich war Gott sei Dank gut vorbereitet und hatte alles dabei, also zog ich mich einfach mitten auf den Straßen von Berlin und im Auto um. Ich kenne da ja nichts, wenn ich einkaufen bin und die Umkleidekabinen mal wieder besetzt sind, ziehe ich mich auch einfach im Laden um“, schmunzelt Enrico. Zum nächsten Event im Hotel Adlon am Brandenburger Tor, war er also wieder top gestylt: blauer Anzug mit weißen Lederschuhen und einem weißen Shirt. Passend, denn die angesagte Fair-Fashion-Designerin Anja Gockel präsentierte ihre neueste Sommerkollektion diesmal unter dem Motto „Der Strand liegt unter dem Asphalt“ - mit vielen Blumenprints in knalligem Orange und eben tollen Blautönen. Prominente Ehrengäste wie die Schauspielerinnen Jenny Elvers und Taynara Wolf, Sängerin Annemarie Eilfeld oder GNTM-Juror Rolf Scheider tummelten sich hier ebenfalls im Blitzlichtgewitter.

Das nächste Outfit: So ging es für Enrico zum nächsten Event im Hotel Adlon am Brandenburger Tor . Quelle: Enrico Elia

Anziehende Blüten für die flotte Mode-Biene

An Tag zwei in Berlin zog es Mode-Biene Enrico auf die Blumenwiese ins Kraftwerk an der Köpenicker Straße. Dort fand die Show des erst 28-jährigen Design-Talents Danny Reinke statt, der in Hannover studiert hat. Besonders Gelb dominierte in vielen floralen Mustern und Schnitten, die wie Blüten anmuteten. Edle, hochwertige, fließende Stoffe betonten natürliche Weiblichkeit. Anzüglich und unschuldig zugleich, das wird nächstes Jahr Trend in der Damenmode. „Besonders lässig fand ich die braune Shorts mit einer verspielten, cremefarbenen Bluse“, erinnert sich Enrico. „Zu den Kleidern hat Danny Reinke bestickte Kappen kombiniert, die den Look harmonisch abrundeten.“

Selbst auch immer top gestylt: Influencer Enrico Elia. Quelle: Enrico Elia

Nachhaltig und aussagekräftig sind die modischen Statements 2022

Insgesamt heißt das fürs nächste Mode-Jahr: Die Designs werden kraftvoll und aussagestark, wie zum Beispiel ländliche Countryside-Schnitte an sehr weiblichen Kleidern. Die Stoffe werden nachhaltig: vor allem Naturton-Leinen und helle Farben. Slow-Fashion-Designerin Rebekka Ruétz drückt ihren Nachhaltigkeitsgedanken in Farben wie Beige, Weiß und Anthrazit aus. A- und X-Silhouetten kombiniert sie mit Kastenformen zu harmonischen Ensembles, geschmückt mit Raffungen und Falten. Dazu kombiniert sie derbe schwarze Schnürschuhe und Sandalen oder weiße Sneaker.

Zur Galerie Zwischen Promis, den neuesten Trends und großen Designern: Wolfsburgs Mode-Blogger und Influencer Enrico Elia hat sich auf der Berliner Fashion Week umgesehen. In der WAZ zeigt er einige Eindrücke.

Auch im Trend: Treffsichere Slogans, zeitgenössische Soul-Food-Sprüche und Gute-Laune-Prints zieren T-Shirts, Sweatshirts und Hoodies für Männer und Frauen. „Life is beautiful“ – das Leben ist schön – oder „Schnurzpiepenscheissdreckkack“ war auf einem Oberteil zu lesen. „Aber im Gegensatz zum Aufdruck ist die Qualität dieses coolen T-Shirts aus anschmiegsamer Bio-Baumwolle fair produziert und mehrfach zertifiziert. Also, in diesem Sinne: Life is beautiful – kommt gut in den Herbst“, wünscht Enrico. Alle seine Outfits der Fashion Week und noch viel mehr über ihn gibt es auf seinem Instagram-Account @Enrico_Elia.

Von Enrico Elia/Stefanie M. Brakel