Reislingen

Es ist Vorweihnachtszeit: In vielen Wolfsburger Wohnungen steht der Adventskranz auf dem Tisch, so mancher hat schon Plätzchen gebacken und es werden Weihnachtsgeschenke ausgesucht. Alls wirkt wie immer, und doch ist alles ganz anders – wegen Corona, des Lockdowns und der Beschränkungen. In der neuen WAZ-Serie „ Weihnachten und Corona“ erzählen verschiedene Wolfsburger, wie sie sich in diesen ungewöhnlichen Zeiten auf das Fest vorbereiten, auf welche Traditionen sie nicht verzichten wollen und mit wem sie den Heiligen Abend verbringen.

Lockdown sorgt bei Wolfsburgern für gedrückte Stimmung

Den Auftakt der neuen Serie macht Elke Josch. Sie ist normalerweise Anfang Dezember mit den Planungen für die Weihnachtsfeier des Frauenkreises Reislingen/ Neuhaus beschäftigt. Sie sollte am 16. Dezember stattfinden, wegen Corona wurde auch diese Veranstaltung abgesagt. „Es ist schon eine trostlose Zeit und der zweite Lockdown schlägt mir mehr aufs Gemüt als der erste im Frühjahr. Das höre ich auch von meinen Freunden“, sagt die Reislingerin.

Anzeige

Um im Advent trotzdem gute Laune zu haben, suchte sie im Internet nach einem passenden Adventskalender. Sie entschied sich für einen Achtsamkeitskalender mit 24 kleinen und teilweise witzigen Aufgaben. Am 1. Dezember soll sie lächelnd durch den Tag gehen, am 10. Dezember drei Dinge aufschreiben, für die sie dankbar ist, und am 19. Dezember eine Stunde früher ins Bett gehen als gewöhnlich. „So einen Kalender habe ich zum ersten Mal und ich freue mich auf die Ideen“, so die 66-Jährige.

Achtsamkeitskalender für die Weihnachtszeit

Josch war von den Impulsen so begeistert, dass sie den Adventskalender samt Rätseln, Gymnastikübungen und Grußworten an die 60 Damen aus dem Frauenkreis schickte. „Alle haben sich darüber gefreut und viele haben sofort angerufen und sich bedankt. Und darüber bin ich dann wieder sehr glücklich“, sagt die Vorsitzende des Frauenkreises.

Neben dem Frauenkreis engagiert Josch sich seit zwei Jahren im Seniorenring. Vor Kurzem wurde sie zur Vereinsvorsitzenden gewählt. „Einsamkeit ist ein großes Thema zurzeit“, sagt Josch. Dem Seniorenring gehören rund 100 Seniorengruppen aus Wolfsburg an. Diese werden eigenverantwortlich von den jeweiligen Gruppenleitern betreut. Die Ansprechpartner sind auch für die Weihnachtsfeiern verantwortlich und halten im Moment den Kontakt zu den jeweiligen Mitgliedern.

In diesem Jahr sind viele Termine ausgefallen

Vereinssitzungen, alle vier Wochen ein Treffen des Frauenkreises, Fachvorträge und Ausflüge mit dem Frauenkreis – wegen der Vereins- und Gemeindetätigkeit habe Josch üblicherweise immer viele Termine. In diesem Jahr sind fast alle ausgefallen.„Ich habe die Ruhe auch mal genossen und mir Zeit zum Lesen oder Häkeln genommen“, erzählt sie.

Weihnachten möchte Josch traditionell mit ihrer Familie feiern. Nach der Kirche genießen alle zusammen das Raclette-Essen und danach werden die Geschenke ausgepackt. Für das nächste Jahr wünscht sie sich, dass sie wieder ins Theater und ins Kino gehen kann. „Und dann hoffentlich mit mehr Zuschauern“, so Josch.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig