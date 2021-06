Wolfsburg

Große Baugebiete entstehen: An der Nordsteimker Straße die Steimker Gärten oder an der Reislinger Straße die Hellwinkel Terrasse. Aber auch Bauprojekte wie das Berliner Haus – ein Büroturm inklusive Design-Hotel an der Berliner Brücke – wachsen und werden das Gesicht der Volkswagenstadt in Zukunft prägen. Der Wolfsburger Fotograf Matthias Leitzke konnte jetzt nach langer Corona-Pause wieder einen Rundflug über Wolfsburg wagen. In der WAZ-Serie „Wolfsburg aus der Luft“ zeigen wir eine Auswahl dieser tollen Bilder.

VW-Arena:

Bagger im Einsatz: Neben der VW-Arena entsteht ein neuer Trainingsplatz, um die Trainingsbedingungen für die Fußball-Profis zu verbessern. Quelle: Matthias Leitzke

Vorsfelde – St.-Petrus-Kita:

Sieht von oben aus wie eine Schnecke: In Vorsfelde entsteht der Neubau für die St.-Petrus-Kita an der Hermann-Löns-Straße. Im Herbst soll sie in Betrieb gehen. Quelle: Matthias Leitzke

Hotelkomplex an der Berliner Brücke:

Imposant: Das Berliner Haus an der Berliner Brücke. Mitte 2022 soll der Hotel- und Büro-Komplex fertig sein. Quelle: Matthias Leitzke

Neue Fußgängerbrücke bei Westhagen:

Sieht eigentlich auch fast fertig aus: Seit Juli 2020 wird die neue Fußgängerbrücke über die Braunschweiger Straße gebaut. Quelle: Matthias Leitzke

Volkswagen-Werk:

Baustelle auch am VW-Kraftwerk West: Hier entsteht ein Gebäude für die neue Gas- und Dampfturbinenanlage. Quelle: Matthias Leitzke

Diese Serie wird in unregelmäßiger Folge fortgesetzt.

