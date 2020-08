Wolfsburg

Natur erleben, Stille genießen, aber auch zum Klettern, Toben und Staunen – dazu lädt der Wolfsburger Stadtwald ein. Abgeschiedene Teiche, zahlreiche Quellen und Wissenswertes rund um das Thema „Wald“ erleben Besucher auf der Tour von der Revierförsterei Rothehof weiter zum Spechtbrunnen bis hin zum Arboretum. Die Route umfasst rund vier Kilometer. Gemeinsam mit Wilhelm Schneider von der LSW, Stadtförster Dirk Schäfer und seinem Hund „Ella“ waren wir zu den schönsten Orten unter den Baumwipfeln unterwegs.

Ein Rundgang durch den Stadtwald heißt Abstand vom Alltag

Wer den Stadtwald betritt, öffnet die Seiten eines Märchenbuches: Die Sonne strahlt durch die Zweige der Bäume, wirft Schatten auf den Waldboden. Am Rande des Weges wächst Klee, Schmetterlinge fliegen umher. Der Weg führt vom Forsthaus zunächst zur Infotafel des Quellwanderweges. Auf einer moosbedeckten Tafel finden Waldbesucher Wissenswertes zu den zahlreichen Quellen im Stadtwald, eine Libelle auf einem Holzpfahl weist den Weg. Von weitem ragt ein Holzstamm in die Höhe, er gehört zur Spechtquelle. Dort angekommen können Besucher frisches Wasser genießen, das aus der Wolfsburger Trinkwasserversorgung gespeist wird. Es ist der jüngste Brunnen der Quellwanderung, erst 2019 wurde er gebaut.

Zur Galerie Im Stadtwald gibt es zahlreiche Quellen, die Trinkwasser führen. Das Arboretum gibt spannende Einblicke rund um Natur-Themen. Auch ein Picknick lässt sich dort genießen.

Ein kleiner Weg führt vorbei an der Quelle tiefer in den Wald hinein – entlang des „Svekendorper Weges“ erleben Besucher die Vielfalt des Waldes. Die riesigen Laubdächer der Buchen verdunkeln den Boden. „Im Frühling ist diese Route sehr beeindruckend, dann blühen zahlreiche Pflanzen“, sagt der Stadtförster. Inmitten stehen abgestorbene Buchen – auch sie gehören dazu: Spechte, Insekten finden dort einen Lebensraum. Angekommen an der Kreuzung „Rothehofer Trift“ erstreckt sich der Weg Kilometerlang geradeaus. Für alle, die gerne wandern, empfiehlt sich ein Besuch bei der Herrenwiesenquelle, „deren Wasser aus rund 120 Meter Tiefe stammt und eigenständig zu Tage tritt“, so Schneider von der LSW. Das Wasser speise auch den daneben liegenden Teich.

Stadt Wolfsburg – ein Video:

Das Arboretum : Den Wald begreifen

Wer lieber nicht so lang auf die nächste Sehenswürdigkeit warten möchte, der biegt von der „Rothehofer Trift“ rechts in das Arboretum ab. Diese „Sehenswürdigkeit“ ist in jedem Fall einen Besuch wert! Seltene Bäume stehen dort ebenso wie zahlreiche Info-Tafeln. Beeindruckend ist eine mehr als 200 Jahre alte Eiche. An ihren Jahresringen lässt sich Zeitgeschichte veranschaulichen: die „Französische Revolution“ ist die Geburtsstunde des Baumes.

Unter einer Brücke liegt eine Buchen- und eine Eichenkrone. Seit rund neun Jahren wurden sie nicht bewegt. Die Bäume veranschaulichen den Zersetzungsprozess des Holzes. Doch das Arboretum bietet genauso eine gute Gelegenheit für eine Rast im Wald. In der Holzhütte lässt sich bei Regen ein geschützter Unterschlupf finden. „Die offene Konstruktion ermöglicht mitten im Wald zu sitzen und dennoch von einem Dach geschützt zu sein“, so Schäfer.

Das sollten Sie wissen: Wichtige Infos zum Tag im Stadtwald Die Wanderung durch den Wolfsburger Stadtwald lässt sich gut mit einem Ausflug weiter in das Hasselbachtal verbinden. Auch dort gibt es viele Quellen. Der Weg dorthin führt an mehreren Seen entlang. Anfahrt: Wer mit dem Auto zum Stadtwald fährt, kann an der Revierförsterei Wolfsburg, Uhlenhorst 41 parken. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln lässt sich der Stadtforst gut mit der Linie 218 erreichen. Natürlich ist der Wald auch mit dem Rad zu erkunden, meist gibt es nur leichte Steigungen. Bergauf geht es allerdings an der Tommy-Quelle. Einkehren: Wer die große Tour läuft, kann sich danach in der „Pizzeria Enzo“ (Berliner Ring 41) am VW-Bad stärken. Dort gibt es italienische Speisen –auch unter freiem Himmel. Wer nicht bis in das Hasselbachtal wandert, kann sich auch in der Pizzeria “Non solo Pizza - da Mario“ (Rabenbergstraße 32) Essen bestellen, sie liegt in der Nähe des Stadtwaldes. Aufgrund der Corona-Pandemie müssen aktuelle Aushänge beachtet werden – die kulinarische Auswahl ist eingeschränkt, der Lieferservice jedoch möglich. Auf jeden Fall sollte man im Stadtwald festes Schuhwerk anziehen. Gerade an den Quellen ist der Boden mitunter matschig. Wer noch Platz im Rucksack hat, sollte leere Flaschen mitnehmen. Darin lässt sich das Quellwasser abfüllen. So lässt sich der Wald auch noch zu Hause genießen. Es empfiehlt sich auch einen Piknik-Korb mitzunehmen. Eine kleine Stärkung unter den Baumwipfeln tut während der Wanderung gut. Wer alle Brunnen besuchen möchte, kann sich vor der Wanderung auf der Homepage der LSW eine komplette Karte zur Brunnen- und Quellwanderung herunterladen. Auf keinen Fall ist der Wald außerhalb der Wege zu betreten. „Die Natur stellt sich darauf ein, dass Besucher im Wald sind“, sagt Stadtförster Dirk Schäfer. Das sei ein kalkulierbares Risiko. Allerdings nur dann, wenn man die Wege benutzt. Denn viele Tierarten fühlen sich gestört, wenn Spaziergänger querfeldein durch den Wald laufen. Zudem werden Pflanzen zertreten.

Staudämme, Felsblöcke und frisches Wasser: So sieht die Tommy-Quelle aus

Unterhalb des Arboretums liegt die „Tommy-Quelle“, die „wohl schönste Quelle im Wald“, wie der Stadtförster sagt. Der Name rührt von englischen Hauptmann, der das Wasser für seinen Tee benutzt haben soll. Und tatsächlich kommen auch heute noch Wolfsburger dorthin, um sich das Wasser abzufüllen. Eine steile Treppe aus Stein führt hinunter zu der idyllischen Erholungsort. Kinder stauen dort mit Ästen das Wasser des Stemmelbaches, Felsblöcke laden zum Verweilen ein.

Klettern und balancieren: Alte Baumstämme eignen sich hervorragend

Nur ein paar Meter weiter liegt ein riesiger Baum quer im Wald, seine Wurzel ragt hoch aus dem Boden hervor. Die Eiche ist einem Sturm zum Opfer gefallen, doch sie macht den Wald erlebbar. Die Tour neigt sich dem Ende, doch zum Schluss sollte man unbedingt den Stemmelteich auf sich wirken lassen. In der Sonne glitzert das Wasser. Von einer Bank aus lassen sich die Enten gut beobachten. Mit ein bisschen Glück tauchen dort Eisvögel auf.

Von Nina Schacht