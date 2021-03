Wolfsburg

Der Mittellandkanal zieht sich quer durch Wolfsburg – und ist fast auf der kompletten Länge ein beliebtes Ausflugsziel. An der Wasserstraße zwischen Wendschott und Sülfeld trifft sich quasi die halbe Welt. Und das kann man durchaus wörtlich nehmen.

Slawek aus Polen

Besonders international ist das Flair auf dem Teilstück am Bahnhof, gegenüber von VW-Kraftwerk und Autostadt. Wenn das Science-Center Phaeno geöffnet hat, sammeln sich hier häufig Schulklassen und im Hafen legt fast jeden Tag mindestens ein neues Schiff an. Eine Gruppe junger Mädchen nutzt den Frachter „Geeste“ für Selfie-Fotos. Eine besonders mutige entert dafür sogar kurzzeitig den Bug des Schiffes, als gerade niemand guckt, springt dann aber ganz schnell wieder zurück auf den Wirtschaftsweg. Kurz danach kommt der „Hausherr“ an Deck. Binnenschiffer Slawek Wieczorek spricht besser Polnisch als Deutsch, transportiert gerade Sojaschrot von Hamburg nach Magdeburg und will in Höhe des Hauptbahnhofs übernachten. „Unser Heimathafen ist Buxtehude“, erzählt er. Sein Kollege besorgt gerade Verpflegung in der nahen Innenstadt.

Noor aus dem Irak

Auf den Steinstufen am Kanalufer sitzt eine kleine Gruppe. Der Junge ist 10, das Mädchen 14 Jahre alt und im Kinderwagen liegt das jüngste Geschwisterchen, das gerade vor vier Wochen geboren wurde. Mutter, Vater und Tante sind auch mit dabei. Sobald sich jemand nähert, setzen alle ihre Masken auf – und als wir sie ansprechen, versichern sie sofort: „Eine Familie!“ Viel Deutsch sprechen sie nicht, dafür türkisch, arabisch und die Mutter, Noor Abdalrahman Mustafa, zum Glück auch gut englisch. So erfahren wir, dass sie aus dem Irak stammen und vor vier Jahren nach Wolfsburg gezogen sind.

WAZ-Serie Corona-Auszeit An den Wochenenden hat die WAZ früher häufig von Konzerten, Festen, Versammlungen, Ausstellungen oder Theateraufführungen berichtet. Wo aber finden wir unsere Leser und Leserinnen während des Lockdowns, wenn wir sie nicht alle einzeln zu Hause besuchen? Klar: draußen, auf den Straßen oder in der Natur. Diesmal waren Reporterin Andrea Müller-Kudelka und Fotografin Britta Schulze am Mittellandkanal in Wolfsburg unterwegs – im Rahmen der WAZ-Reportage-Serie „Corona-Auszeit“. Mal schauen, wo wir uns das nächste Mal treffen; natürlich auf Abstand und mit Maske. Haben Sie einen Geheimtipp? Dann melden Sie sich gern per E-Mail unter redaktion@waz-online.de, Stichwort „Corona-Auszeit“, oder unter der Telefonnummer 05361/200161.

Beliebt sind die Wirtschaftswege am Kanal besonders bei Menschen, die mit dem Rad unterwegs sind – die schnurgerade Strecke bietet nur wenig Höhen und Tiefen, dafür aber gibt es rechts und links viel zu sehen. Viele nutzen die Autostadtbrücke, um von der Allersee-Seite aus in Richtung Innenstadt zu gelangen, oder umgekehrt. Noch komfortabler wäre es natürlich, wenn einer der Fahrstühle nicht gerade defekt wäre...

Aber zum Glück gibt es ja etliche Brücken. Die nächste bietet an der TÜV-Station die Möglichkeit, die Kanalseite zu wechseln. Und dann geht es am Allerpark entlang Richtung Vorsfelde. Hier treffen wir auf ein Pärchen aus Königslutter. „Der Elm ist schön, aber wir sehen gern auch mal etwas anderes“, sagen die beiden. Leider wollen sie weder ihre Namen noch weitere Ausflugstipps verraten – seit Corona sei so schon überall genug los.

Liam und Kai aus Vorsfelde

Auf einer Bank in Höhe des Vorsfelder SSV-Stadions sitzen Kai, 14, und Liam, 15, mit einem großen Buch. Sie haben sich mit dem Fahrrad im Freien getroffen, weil die Infektionsgefahr geringer ist als in geschlossenen Räumen bei einem zu Hause. Dass es heute ziemlich grau und kühl ist, mache gar nichts. „Wir sind ja warm angezogen“, sagen sie und diskutieren weiter angeregt über Inhalte aus dem Buch.

Danny aus Wendschott

Irgendwann erreicht man schließlich die letzte Brücke auf Wolfsburger Gebiet, die bei Wendschott. Zwei Rentnerinnen radeln an uns vorbei, ein Paar mit Hund ist weiter hinten zu sehen und ein weiteres Pärchen kommt uns entgegen. Am Kanalufer gegenüber schnipsen drei Jungs Steine übers Wasser. Das Pärchen sieht hinüber und die Frau erzählt: „Letztes Wochenende, als es so warm war, war hier wahnsinnig viel los – und auch als Schnee lag, kamen viele hierher. Da sind die Kinder sogar auf der Kanalböschung gerodelt.“ Etwas schneller unterwegs ist der Wendschotter Danny Richter: Er joggt, heute mal die kurze Strecke am Kanal, sonst auch schon mal kilometerweit durch den Drömling. Ob ihn die vielen Menschen stören? „Nein, alle sind freundlich und alle nehmen Rücksicht“, sagt er.

Wenn es doch nur überall so friedlich wäre wie am Mittellandkanal in Wolfsburg.

Von Andrea-Müller-Kudelka