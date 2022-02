Wolfsburg

Auch wenn der vor dem Wolfsburger Amtsgericht verhandelte Fall eines 34-Jährigen, der einen Blitzer im Ilkerbruch zerstörte und jetzt über 20.000 Euro zahlen muss, sicherlich ein besonders heftiger ist: Blitzer fallen in Wolfsburg immer wieder Randalierern zum Opfer. Vor allem Farbattacken sorgten in den vergangenen Jahren mehrfach für Aufsehen. Dass das Amtsgericht den Randalierer aus dem Ilkerbruch jetzt zur Kasse bittet, ist deshalb ein wichtiges und richtiges Signal. Denn: Nicht angepasste Geschwindigkeit ist eine der häufigsten Unfallursachen in Deutschland. Einer Veröffentlichung des Statistischen Bundesamtes aus dem Januar 2020 zufolge ist sie auf Autobahnen für 46 Prozent der Verkehrstoten verantwortlich. Wie oft trotzdem auch die Wolfsburger zu schnell fahren, zeigt die jüngste Statistik der Stadt: 88.337 Geschwindigkeitsverstöße verzeichnete das Ordnungsamt 2021. Die Blitzer sind daher das falsche Feindbild. Die Gefahr geht stattdessen von denjenigen aus, die noch immer meinen, dass rasen ein Kavaliersdelikt ist.

Von Melanie Köster