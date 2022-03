Wolfsburg

Wer mit den Wolfsburgern über Corona spricht, bekommt wirklich viele Impulse: Argumente für eine Durchseuchung treffen auf Kritik an den kürzlichen Lockerungen. Was wirklich ab 20. März passiert, weiß noch niemand. Es könnte durchaus nach hinten losgehen mit dem Lockerungsfortschritt: Schon jetzt fehlt es an Gesundheitspersonal durch Corona, Kliniken wären schneller an der Belastungsgrenze, spätestens eine neue Virusvariante brächte wieder neue Beschränkungen.

Und was wir für eine Durchseuchung in letzter Konsequenz zahlen, sind Menschenleben. Fakt ist: schätzungsweise zwölf Prozent der Wolfsburger über 60 sind trotz Novavax nicht geimpft, ein paar tausend Menschen. Eine Welle der Lockerungen würde genau diese Leute zunächst in ihrer Ignoranz und in ihrem Leichtsinn bestätigen – und danach einige von ihnen das Leben kosten.