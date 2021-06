Wolfsburg

Das Plakatfoto, mit dem die Polizei Niedersachsen in Wolfsburg um neue Auszubildende wirbt, wirkt wie aus einem Jochen-Schweitzer-Katalog. Wir alle wissen, dass Reklame nie die ganze Wirklichkeit zeigt. Aber tatsächlich ist dieses Bild gar nicht so weit entfernt von der Realität: Erstens zeigt es wirklich einen Polizisten und eine Polizistin, die im Oktober ihre Ausbildung in der Polizeidirektion Braunschweig beenden. Und zweitens verkörpern diese beiden sehr gut das gewünschte Ideal: jung, dynamisch, gesund und sportlich aktiv, auch in der Freizeit. Ausgeschlossen vom Bewerbungsverfahren bleiben bei der Polizei chronisch Kranke – die Liste ist relativ lang – und auch Menschen mit sichtbaren Tätowierungen oder Piercings.

Innere Werte

Dass junge Polizisten (Höchstalter 31) möglichst fit sein und keine Vorstrafen haben sollten, leuchtet dabei sogar ein. Warum ein Tattoo auf dem Unterarm sie an der gewissenhaften Ausübung ihres Berufs hindern sollte, ist weit weniger logisch – jedenfalls, solange es sich nicht um verfassungsfeindliche Symbole oder um Zeichen einer Clan-Zugehörigkeit handelt.

Es wäre langsam mal an der Zeit, nicht nur die Werbung, sondern auch Einstellungskriterien neu zu gestalten. Die inneren Werte eines Staatsdieners sind wichtiger als Äußerlichkeiten.

Von Andrea Müller-Kudelka