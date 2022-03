Wolfsburg

Der Schützenverein musste zwei Jahre in Folge das Schützenfest wegen Corona absagen. Die Organisatoren haben das Programm immer wieder verschoben. In diesem Jahr soll der Rummel endlich wieder stattfinden. Doch jetzt herrscht Krieg in der Ukraine, und so mancher stellt sich die Frage: Sollte man angesichts der aktuellen Lage tatsächlich ein Schützenfest feiern? Die Organisatoren halten bisher an dem Event fest, auch Mitglieder des Rates befürworten die Entscheidung. Und das ist richtig so.

Zum einen brauchen die Schausteller nach zwei Jahren Pandemie eine Aussicht auf Existenzsicherung. Auch Clubs, Discotheken und Bars haben wieder geöffnet. Seit dem Wochenende ist sogar das Tanzen ohne Maske erlaubt. Dabei stört sich niemand am Krieg. Also sollte auch anderen Veranstaltern wieder die Chance geboten werden, Geld zu verdienen.

Und auch wenn der Krieg viele Opfer fordert, das Leben muss in den dunkelsten Stunden weitergehen. Außerdem verschließen wir unsere Augen nicht vor dem Leid der Menschen, nur weil wir über das Volksfest spazieren. Im Gegenteil: Das Schützenfest mit geändertem Programm kann genutzt werden, um den Menschen in der Ukraine weiter zu helfen. So kann es beispielsweise eine Schweigeminute beim Kommers geben, die Organisatoren können eine Spendensammlung für die Menschen in der Ukraine auf die Beine stellen und die Wolfsburger können gemeinsam mit den geflüchteten Familien über den Rummel gehen. Denn selbst wenn die Waffen im Mai hoffentlich ruhen, sollte nicht vergessen werden, welche Folgen Krieg hat.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig