Wolfsburg

Überblick und einen klaren Kopf – das erwarte ich von Politikern in Führungspositionen. Ist das zu viel verlangt? Ja, könnte man mit Blick auf die Corona-Pandemie meinen. Vor allem, wenn diese Pandemie auch noch in ein Super-Wahljahr hineinplatzt.

Dabei ist hier weder von den Ministerpräsidentenrunden mit Kanzlerin Merkel noch von den Überbietungswettbewerben bei (erst) Schließungen und (dann) Lockerungen die Rede. Sondern von dem „Rumeiern“, wie es Karin Hohls-Kluge treffend beschreibt.

Braucht es eine Testpflicht, wenn es die Maskenpflicht gibt?

Testpflicht im Handel aufheben ab einer Inzidenz von unter 50, Maskenpflicht aufheben in Handel und Außengastronomie ab einer Inzidenz von unter 35. Darüber diskutiert die niedersächsische Landesregierung. Dabei fragen sich viele Bürger: Wozu braucht es überhaupt eine Testpflicht, wenn es überall eine Maskenpflicht gibt? Wieso ist die jährliche Grippe- und Erkältungswelle ausgeblieben? Lag es an der Wirksamkeit der Masken(pflicht)? Und an den Abstands- und Hygieneregeln? Darüber sollte die Landesregierung diskutieren.

Von Carsten Bischof