Wolfsburg

Die Hilfsbereitschaft in Wolfsburg für Betroffene des Krieges in der Ukraine ist riesengroß – und das ist, mitten im Schrecklichen, wirklich wunderbar. Eine Person, die sich zurzeit engagiert, sagte mir im Vertrauen: „Man mag es ja gar nicht sagen, bei all dem Leid – aber es macht richtig Spaß, wenn alle so engagiert zusammenarbeiten.“

Doch, das darf man sagen. Wer Gutes tut, darf sich ruhig gut dabei fühlen, so lange er sich dadurch nicht gedanklich über diejenigen stellt, denen er beisteht. Es ist ganz natürlich: Durch das Helfen geht es uns selbst auch besser. Denn wir alle sind ansonsten hilflos angesichts einer Gewalt, der wir persönlich nur sehr wenig entgegensetzen können.

Niemand, der dadurch einen Nutzen hat, wie klein er auch sein mag, sollte das irgendjemandem übelnehmen – weder denen, die bei Kundgebungen ihre Solidarität zeigen noch denjenigen, die spenden, Spenden sortieren, transportieren oder auf irgendeine andere Weise mit ihren Mitteln dazu beitragen, dass die Welt auch in der größten Not nicht ganz stockdunkel ist.

Von Andrea Müller-Kudelka