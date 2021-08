Wolfsburg

Der Sommer ist voller Regenbögen. Und damit meine ich nicht nur die Flaggen an Rathäusern, Ministerien oder Supermärkten. Nicht die Kapitänsbinden im Fußball oder die T-Shirts in der Formel 1. Auch nicht einen Omnibus in Aachen oder einen ICE der Deutschen Bahn. Sie alle erfreuen mich zunächst, wenn ich sie sehe. Obwohl mir klar ist, dass nicht alle, die sich in der Öffentlichkeit solidarisch mit der LGBTQIA+-Gemeinschaft zeigen, so engagiert hinter diesem politischen Symbol stehen, wie sie es vorgeben.

Abgesehen von den bunten Zeichen der Toleranz auf der Straße und im Internet, meine ich auch die natürlichen Regenbögen. Bei Spaziergängen, Autofahrten oder im Garten leuchten sie mir vom Himmel entgegen.

Um den Regenbogen ranken sich viele Geschichten

Natürlich ist diese Art von Regenbogen-Präsenz ein reines Wetter-Phänomen. In Norddeutschland gibt es Sonne und Regen, häufig in schnellem Wechsel. Wenn beides aufeinandertrifft, entsteht ein Regenbogen. Um ihn ranken sich viele Geschichten. Allen voran der allseits gesuchte Goldeimer am Ende des Bogens, den noch niemals jemand gefunden hat, weil so ein Regenbogen gar kein Ende hat. Wie ein Bogen mutet er nämlich nur von der Erde aus an. Beim Blick aus einem Flugzeug erkennen die Betrachtenden, dass es sich um einen Kreis handelt. Und weil ein Kreis kein Ende hat, kann dort auch kein Goldeimer stehen. Wie auch immer – Regenbögen haben mich schon als Kind fasziniert. So sehr, dass ich mit elf Jahren ein Märchen über den Regenbogen verfasst habe.

Wie gerne hätte ich damals auch ein Regenbogen-Foto gemacht. Zu dieser Zeit war mir die Kamera aber noch nicht in Form eines Smartphones an den Körper gewachsen, weshalb ich lange warten musste, bis Regenbogen und Fotoapparat zeitgleich verfügbar waren. Desillusionierend war schließlich unter der Schwimmbad-Dusche die Entdeckung, dass sich bei Sonne ein Regenbogen mit etwas Spritzwasser selbst erzeugen lässt.

Die Themen ploppen wieder auf wie Butterblumen auf der Wiese

Über die politische Symbolik der Regenbogen-Flagge habe ich erst in meiner Jugend erfahren. Erstaunlich, dass die Themen meiner Jugend nun wieder aufploppen wie Butterblumen im Mai auf der Wiese. Ich habe dabei das beschämende Gefühl, dass die brennenden Themen meiner Generation, darunter Frauenrechte und Klimaschutz, irgendwann an öffentlicher Präsenz verloren haben und deshalb jetzt alles wieder fast von vorne diskutiert werden muss.

Auch die Thematik der Regenbogen-Flagge, die für Toleranz und Vielfalt steht. Ganz selbstverständliche Werte. Es ist absurd, dass überhaupt irgendjemand auf die Straße gehen und um Akzeptanz bitten muss. Und ja – der Regenbogen am Himmel ist mit reiner Physik zu erklären. Trotzdem kommt es mir vor, als würde die Natur diesen Sommer Zeichen senden, indem sie so viele Regenbögen an den Himmel pinnt. Klare Botschaft. Wenn Sonne und Regen derart bunte Brücken schlagen können, dann können wir Menschen das ja wohl auch.

Von Anke Weber