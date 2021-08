Wolfsburg

Keller und Dachböden können geliebte oder ungeliebte Orte sein. Das hängt davon ab, mit welchen Arten von Kellern und Dachböden ein Mensch es zu tun hatte und welche Erfahrungen dort gemacht worden sind.

Typische Keller sind mir meist zu kalt, zu feucht und zu muffig. Schon die Keller meiner frühen Kindheit waren nicht besonders einladend. Weder im schwarzen Staub des Kohlenkellers noch im Muff des Kartoffelkellers gab es Schätze zu entdecken. Wenn ich also mal etwas aus einem Keller holen muss, strebe ich schnellstmöglich wieder nach oben ans Tageslicht und in die Wärme. Dachböden haben es mir dagegen angetan. Oft fällt zauberhaft das Tageslicht durch Luken, es ist trocken und im Sommer sogar richtig warm.

Ein frühzeitliches Bälle-Bad aus Naturmaterialien

Auf dem Dachboden meines Opas gab es immer Schätze zu finden und Abenteuer zu erleben. Mein Cousin und ich hielten uns gefühlt dauerhaft dort auf. Ich setzte mich – und ja, das ist ein bisschen schräg – gerne in die Holzkisten, in denen mein Opa das Getreide für die Hühner lagerte. Quasi ein frühzeitliches Bälle-Bad aus Naturmaterialien.

Der Dachboden war jedenfalls riesig und wir streunerten dort herum, erfreuten uns an uralten Blechspielzeugen und staunten über Schlittschuhe, die nur aus Kufen und Lederriemen bestanden. Außerdem spielten wir dort unser Lieblingsspiel – Schleichen. Es ging so: Wir schlichen umher und versuchten, den anderen zu beobachten, ohne selbst entdeckt zu werden. Einmal hatte mein Cousin eine Schnur an eine Tür gebunden und diese aus der Ferne zugezogen, nachdem ich den dahinter liegenden Raum betreten hatte. Ein Grusel-Szenario. Allerdings hat mich mein Cousin recht schnell wieder befreit.

Auf der Suche nach tollen Deko-Stücken gefangen

Ganz anders ging es kürzlich zwei Frauen, eine davon mit Dachboden-Angst, die auf der Suche nach tollen Deko-Stücken waren. Die Tür zum auserwählten Dachboden hatte keinen Drücker, weshalb dieser einer anderen Tür entliehen wurde, um überhaupt an den Zielort zu gelangen. Kaum hatten die beiden den Boden jedoch betreten, schloss der Wind die Tür hinter ihnen.

Ganz klischeehafter Krimi-Stoff: Zwei Frauen, gefangen auf dem Dachboden eines abgelegenen Grundstücks. Der außen steckende Drücker unerreichbar, kein passendes Werkzeug, keine Abseil-Möglichkeit und das Handy in der Tasche nahezu nutzlos – kein Empfang. Nur die Notruffunktion war verfügbar. Also tätigten sie, etwas verschämt angesichts der eigenen Unbedachtheit, den einzig möglichen Anruf.

Jetzt ist klar, warum „Karlsson vom Dach“ einen Propeller auf dem Rücken hat

Die Befreiung durch zwei Polizistinnen soll dann sehr vergnüglich gewesen sein. Trotzdem hat die Frau mit Dachboden-Angst vorerst keine Lust mehr auf Schatzsuchen. Mir aber hat die Geschichte eine plausible Antwort auf eine Kindheitsfrage geliefert. Ewig habe ich mich nämlich gefragt, warum die Schriftstellerin Astrid Lindgren ihre Kinderbuch-Figur „Karlsson vom Dach“ mit einem Propeller auf dem Rücken ausgestattet hat. Ich schätze, sie hat mal lange auf einem Dachboden festgesessen.

Von Anke Weber