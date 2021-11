Gifhorn

Ich dachte, ich bin im falschen Film oder hab ne Zeitreise in die Mottenkiste gemacht: Sonnabend Abend und inner Glotze kommt „Wetten, daß …“ Muß ich mich dann auch wieder im Bademantel aufs Soffa hauen und Fischli ausse Telebar knabbern, um das komplette Retro-Gefühl zu kriegen. Thomas Gottschalk läuft wieder in der Deko rum mit Papagei-Klamotten, und dann sind inne Sendung auch noch ABBA und Udo Lindenberg als lebende Hologramme.

Wetten gibs auch wie früher: irgendwas mit Radlader – jemanden operieren oder so – und ne Wette mit Augen verbunden. Da dachte man doch bis jetzt, toter als tot als „Wetten, daß ...“ ist höchstens die Lindenstraße. Wenn die auch noch wiederkommt, dann schmier ich mir Marmelade auf meinen GEZ-Bescheid und fresse den zum Frühstück.

„Reicht ja, wenn in ZDF-History demnächst nochmal alle Folgen aufgearbeitet werden“

Markus Lanz hat bei „Wetten, daß ...“ seiner Zeit den Stecker gezogen und damit das ewige Kaminfeuer der Samstagabendshow gelöscht. Man war froh, daß diese Spaßbremsenverwahranstalt endlich eingestellt wird und nich noch bei ZDF-Kultur ein paar Jahre als lebender Leichnam ihr Unwesen treibt. Reicht ja, wenn in ZDF-History demnächst nochmal alle Folgen seit 1981 aufgearbeitet werden.

Was die vom ZDF aber realistischerweise gemerkt haben: Uns fällt nix mehr ein, warum also nicht einfach die ollen Kamellen wieder inne Glotze hieven. Eine tolle Idee, das ZDF ist die einzige Mediathek, die live gesendet wird – sogar als aktuell überarbeitete Version. Ich freu mich schon, wenn endlich Disco mit Ilja Richter wieder läuft, der lebt ja gottseidank noch, Peter Maffay auch und Tony Marschall is ausm Krankenhaus raus. Ach das verwechsle ich jetzt mit der ZDF-Hitparade, egal macht Ilja Richter eben die, denn Dieter Thomas Heck is ja leider nicht mehr.

Da ist diese Meldung der Woche schon interessanter: Die Personalunion mit England lebt wieder auf, der Brexit gilt nich für Niedersachsen? Jedenfalls ist der Anfang gemacht: Ein 720 km langes Stromkabel soll durch die Nordsee Wilhelmshaven mit Canterbury verbinden. Manchmal kriegen die unsern Strom, wenn hier der Wind weht, manchmal wir den ihren, weil die haben ja windunabhängige Atomkraftwerke.

Nun sagst Du: Super Idee, da haben sich der Lahme und der Blinde zusammengetan, um die Energieversorgung zu sichern. Vielleicht aber auch nicht und die Strippe ist der Ersatz für den bekloppten Südlink, den man leider nicht einfach in die Nordsee schmeißen kann, sondern für den man eine hundert Meter breite Schneise durch Niedersachsen fräsen muß.

Hier oben sind alle soweit mit Strom versorgt

Da dachte sich womöglich einer, schiet wat auf die Bayern und ihre Energieprobleme, da verbünden wir uns lieber mit den Verwandten aufe Insel. Die Schleswig-Holsteiner haben sich auch schon von den Süddeutschen verabschiedet und ne Strippe durche Nordsee nach Norwegen gelegt, da wird Windkraft gegen Wasserkraft getauscht. So macht der Föderalismus doch seinen Sinn. Sollen die BaWüler und die Bajuwaren doch selber sehen, wo se ihren Saft statt von den stillgelegten AKWs herkriegen, hier oben sind alle soweit versorgt.

Und wer weiß, wenn das gut klappt mit dem Stromaustausch mit England, vielleicht legen wir noch ne Gasleitung dazu, oder eine, wo Fische durchschwimmen nach unsere Tiefkühltruhe hin, im Austausch gibt’s ne Klopapier-Pipeline nach Groß-Britannien. Munter bleiben!

Von Dietmar Wischmeyer