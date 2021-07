Günther der Treckerfahrer fragt sich, ob der Neanderthaler wohl in Ruhe seine Symbole in alte Hirschknochen schnitzen konnte oder ob da auch ständig jemand um ihn herum geputzt hat. Und genau so wie der Neanderthaler gerne seine Ruhe hätte, fordert Günther in seiner Kolumne Ruhe für den Wald.