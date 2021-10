Wolfsburg

Moin. Wir sind noch mal davongekommen, die Landesregierung in ihrem unerschütterlichen Gespür für die wahren Bedürfnisse der Bürger hat diese Woche verkündet: 2021 wird es wieder Weihnachtsmärkte geben, so wie vorm Coronakrieg mit richtig wochenlang Champignonpfanne und Glühwein mit Steckschuß. Wir können wieder Stiefeleinlagen aus Alpakawolle kaufen und Musik kommt aus schrebbeligen Lautsprechern. Oder die Heilsarmee trötet „Tochter Zion freue dich“. Es wird alles so sein wie immer, und ganze Belegschaften können sich endlich wieder ab 17 Uhr die Beleuchtung unterm Pony ausknipsen.

Was für eine Vorfreude, es gibt nur ein Problem, was machen wir mit den vielen Pullen Glühwein, die wir sicherheitshalber gebunkert hatten für den Fall, daß auch 2021 der Weihnachtsmarkt ausfällt. Da gibs nur eine Lösung, wir müssen jetzt im Oktober schon mit dem Vorglühen anfangen, damit wir vorm offiziellen Beginn des W-Marktes wieder bereit sind für was Neues. Nach der Bekanntgabe der Markt-Freigabe durch den Kreml in Hannover haben einige Städte schon gesagt: Dann geht’s aber nächste Woche schon los, wir müssen ja den von 2020 noch nachholen. Recht so!

Und sonst noch: Laschet, Ampel und ein Kreuzfahrtschiff

Ich überleg gerade was war sonst noch so diese Woche außer Laschet, Ampel oder 75 Jahre Niedersachsen. Ach so, richtig, am Dienstag ging endlich mal wieder ein Kreuzfahrtschiff von Niedersachsen ab, aber nich einer der Riesenpötte aus Papenburg, sondern Hurtigruten von Hamburg nach Norwegen stoppte schon kurz nachm Ablegen in Cuxhaven. Nein es war keine Bombe an Bord und auch kein Corona, nich mal Fahrgäste wollten ein- oder aussteigen, es ging nur um norwegisches Recht.

Quelle: Catherine Langlotz

Wenn ein Schiff von dem Land zweimal im Ausland hält, dann darf es nichtnorwegisches Personal nach internationalem Recht bezahlen, anders gesagt mit verfaultem Zwieback und brackiger Fettbrühe. Im Vergleich zum norwegischen Mindestlohn von schätzungsweise 200 Euro die Stunde, kannste schon mal in Cuxhaven halten und dafür drei Dutzend Philippinos im Zwischendeck halten. Gut, kann man jetzt den Norwegern nich mal übelnehmen, denn so machens im Grunde alle inner Kreuzfahrt: oben hui unten pfui.

Und wenn du im internationalen Tourismus überleben willst, dann mußt du die Löhne drücken. Auchn Grund lieber innen Harz zu fahren oder in Cuxhaven an Land zu bleiben. Was kostet denn wohl ne Kreuzfahrt mit Hurtigruten von Hamburg nach Cuxhaven, könnte ich unser Omma zum Geburtstag schenken, es geht ja um die Geste und daß man mitreden kann.

Munter bleiben!

Von Dietmar Wischmeyer