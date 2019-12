Jahresrückblick: Das war 2019 in Wolfsburg los

Wolfsburg

Wir blicken auf das Jahr 2019 zurück: Die Wolfsburger Allgemeine Zeitung war stets vor Ort – überall dort, wo in der Region etwas passierte. Mit diesen 41 WAZ-Geschichten lassen wir das Jahr 2019 noch einmal Revue passieren.

Januar 2019

Januar: Paukenschlag am Südkopf: Das in die Jahre gekommene und teils leer stehende Südkopf-Center wurde verkauft. Geplant ist ein Umbau. Fitnessstudio und der „Action“-Markt sollen unter anderem einziehen.

Das Südkopf-Center: Der neue Eigentümer will wieder für mehr Attraktivität sorgen. Neue Geschäfte sollen kommen. Quelle: Roland Hermstein

Januar: In Wolfsburg werfen große Bauprojekte ihre Schatten voraus: Im Hafenbecken der Autostadt beginnt der Hochbau für das Eventcenter „Hafen 1“ und die Baustelle für den Abriss der Autobahnbrücke über die Heinich-Nordhoff-Straße bei Fallersleben wird eingerichtet.

Der Hochbau der neuen Autostadt-Eventhalle „Hafen 1“ beginnt im Januar. Quelle: Matthias Leitzke

Januar: Großer Aufschrei wegen der neuen Straßenreinigungsgebühren: Die Stadt verschickt nachträglich Bescheide mit neuberechneten Angaben – und löst eine Welle der Empörung unter Anwohnern im ganzen Stadtgebiet aus. Wenige Tage später erklärt die Stadt die ersten Bescheide für ungültig.

Februar 2019

Februar: Volkswagen setzt auf Gas: Ab 2021 werden die Kraftwerke mit Gas statt mit Kohle Energie erzeugen. Dafür finden am Weyhäuser Weg Bodenbohrungen bis 35 Meter Tiefe für die neue Pipeline statt.

Februar: Streik von pädagogischen Fachkräften in Wolfsburg: Mitarbeiter zweier Förderschulen legen ihre Arbeit nieder für mehr Lohn und gegen eine Zwangsteilzeit.

Februar: In Velstove auf einer Weide werden vier tote Schafe aufgefunden. Bisspuren und Verletzungen weisen auf einen Wolf hin. Entnommene DNA-Proben ergeben einige Wochen später: Bei dem Angreifer handelte es sich um einen Wolf.

In Velstove hat ein Wolf Schafe gerissen: Wolfsberater Ralf Henschel untersuchte die Tiere und entnahm DNA-Spuren. Quelle: Britta Schulze

Februar: Volkswagen und Mircosoft verkünden einen noch engere Zusammenarbeit – insbesondere in Bezug auf Cloud-Dienste, um zukünfte Autogenerationen noch stärker zu vernetzen.

März 2019

März: Sturmtief Bennet sorgt für chaotische Zustände auf dem Wolfsburger Hauptbahnhof. Wegen Schäden auf der Bahnstrecke werden zahlreiche Züge umgeleitete, tausende Pendler warten an den Gleisen. In Fallersleben kracht ein Baum aufs Auto, verletzt wird zum Glück niemand.

März: Im Heinenkamp eröffnet die Post ihre neue Zustellbasis: 400 000 Briefe und 30 000 Pakete werden dort pro Woche abgefertigt.

März: Volkswagen verschärft seinen Sparkurs: Zu Gunsten der Digitalisierung plant der Konzern bis 7000 Stellen in der Verwaltung abzubauen und damit bis 2023 jährlich eine Gewinneinsparung von 5,9 Milliarden Euro zu erzielen.

Jürgen Stackmann, Ralf Brandstätter und Dr. Arno Antlitz: Sie präsentierten den neuen Sparkurs von Volkswagen Quelle: Friso Gentsch/Volkswagen AG

März: Die Fridays-For-Future-Bewegung hat jetzt auch Wolfsburg erreicht: Erstmalig gehen 1000 Schüler für den Klimaschutz auf die Straße. „Wir sind keine Schulschwänzer“, sagen sie.

Fridays for Future: Der erste Schülerprotest fand im März statt –mit 1000 Teilnehmern. Quelle: Boris Baschin

April 2019

April: Alle Platten müssen ab: Die Stadt gibt bekant, dass die gesamte Travertin-Steinfassade am Rathaus schadhaft ist und ersetzt werden muss. 40 Platten werden vorsorglich abgenommen; seitdem hat das Rathaus Löcher und wartet auf eine Generalsanierung.

Löchrig: Die Fassade des Wolfsburger Rathauses. Quelle: Britta Schulze

April: Tragödie in Nordsteimke: Bei einem Kita-Ausflug fällt ein anderthalbjähriger Junge ins Regenrückhaltebecken – das Kind stirbt später im Klinikum. Im November erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage gegen vier Erzieherinnen.

Tragödie in Nordsteimke: Ein Kleinkind war in das Regenrückhaltebecken in Nähe eines Spielplatzes in der Spiebuschstraße gefallen und verstarb wenig später. Quelle: Carsten Bischof

April: In der Autostadt eröffnet der neue Sicherheitsparcours für Motorradfahrer. Gemeinsam mit der Kernmarke Ducati werden Motorradfahrer auf der Strecke fit gemacht in Bezug auf Kurven fahren, Hindernissen ausweichen und Bremstechniken.

Mai 2019

Mai: Jetzt geht es los: Der Abriss der maroden Autobahnbrücke über die Heinrich-Nordhoff-Straße bei Fallersleben beginnt. Der Bau wird zweigeteilt durchgeführt, so dass eine Fahrbahn weiterhin genutzt werden kann. Dennoch müssen sich Autofahrer auf Sperrungen und Behinderungen einstellen – und zwar das gesamte Jahr über.

Die A39-Brücke über der Heinrich-Nordhoff-Straße muss erneuert werden. Im Mai begannen die Abrissarbeiten. Quelle: Sebastian Bisch

Mai: Bruno Labbadias Zeit als Trainer beim VfL geht zu Ende: Das Testspiel samt Elfmeterschießen beim 7:5 in China gegen Eintracht Frankfurt ist seine letzte Reise mit den Wölfen. Er sagt: „Ich habe es geliebt, mit diesen Spielern zu arbeiten!“

Mai: Europawahl in Wolfsburg: Vor allem die Grünen haben Grund zum Jubeln, denn sie erreichen 17,9 Prozent der Stimmen. Die CDU bleibt mit 29 Prozent zwar stärkste Kraft in der Volkswagenstadt, muss aber genauso wie die SPD hohe Verluste hinnehmen. Die Wahlbeteiligung liegt bei 56,6 Prozent, die Wahlparty im Rathaus fällt eher bescheiden aus.

Juni 2019

Juni: Die SPD-Bundesvorsitzende Andrea Nahles tritt zurück – und auch Wolfsburger Politiker reagieren überrascht. Viele zollen der Sozialdemokraten Respekt und fordern frische, neue Gesichter.

Juni: Familiendrama in der Teichbreite: Ein 47-Jähriger tötet seine Ehefrau (45) mit mehreren Messerstichen; sie wollte ihn verlassen. Die zehnjährige Tochter muss alles mit ansehen. Im November steht der Ukrainer vor Gericht und gibt an, sich an nichts mehr erinnern zu können. Am Ende wird er zu elf Jahren Gefängnis verurteilt.

Juni: Extrem-Hitze in Wolfsburg: Tagelang klettern die Temperaturen auf über 30 Grad – an mehreren Schulen gibt es hitzefrei, die Notaufnahme des Klinikums ist voller Patienten und in den Schwimmbädern suchen viele Wolfsburger Abkühlung.

Hitzewetter im Juni: Wolfsburger suchen unter anderem in den Freibädern nach Abkühlung. Quelle: Britta Schulze

Juli 2019

Juli: Schrecklicher Unfall auf der B 188 zwischen Wolfsburg und Weyhausen: Ein Renault Alpine und ein Golf GTI stoßen frontal zusammen nach einem Überholmanöver. Ein 60-Jähriger stirbt an der Unfallstelle, ein 22-Jährige erleidet schwerste Verletzungen. Insgesamt sind fünf Autos an dem Crash beteiligt.

Schrecklicher Unfall im Juli auf der B188: Ein 60-Jähriger stirbt noch an der Unfallstelle. Quelle: Roland Hermstein

Juli: Mysteriöse Anschläge mit kleinen Metallkugeln beschäftigen die Polizei: Die Geschosse treffen eine 23-Jährigem, beschädigen Autos und schlagen in Fenster ein.

Juli: Und auch der Juni wartet mit Rekord-Hitzetemperaturen auf. Es ist so heißt, dass die Rentiere der Reitbahn Frank im Allersee abgekühlt werden und Kiosk-Inhaber Gratis-.Wasser an Passanten verteilen. Die Schattenseiten der Hitze: In der Nordstadt kippt der neue Teich um – Fische und alle anderen Tiere aus dem Gewässer verenden.

August 2019

August: Sommerfest und Rock im Allerpark: Die beiden Großveranstaltungen werden erstmalig zusammengelegt – und 11 000 Besucher pilgern zum Allersee und erleben unter anderem die Band Razz live.

August: Umweltaktivisten halten Polizei, Bahn und Volkswagen auf Trab: Die Protestler blockieren Gleise und den Kanal und stoppen eine Zug. In der Autostadt klettern sie sogar auf den Riesen-Globus auf der Piazza und in der City gibt es eine Kundgebung. Die rund 40 Aktivisten wollen mit ihren Aktionen auf die klimaschädlichen Auswirkungen von Autos aufmerksam machen.

Skurille Protestaktion von Umweltschützern im August: Sie seilen sich sogar am Globus der Autostadt auf der Piazza fest... Quelle: Roland Hermstein

August: Bluttat in Vorsfelde: Ein Mann (20) wird durch Schüsse getötet. Die Soko „Tattoo“ der Polizei sucht Zeugen und ein dunkles Fahrzeug.

August: Bundesfamilienministerin Franziska Giffey übergibt an OB Klaus Mohrs das Siegel „Kinderfreundliche Stadt“.

September 2019

September: Im Landgericht Braunschweig beginnt der Prozess gegen Wolfsburgs ehemaligen Polizei-Chef. Er soll einer Mitarbeiterin eine neue Stelle gegen Sex angeboten haben – und weist alle Vorwürfe zurück. Er wird allerdings schuldig gesprochen und muss 11.400 Euro Strafe zahlen.

September: Tolle Hilfsaktion für eine Familie aus Neindorf: Weil der Blitz in ihr Haus einschlug, unterstützen WAZ-Leser die Betroffenen mit Spenden.

September: Mit einem riesigen Kran wird das neue Logo von Volkswagen aufs Markenhochhaus gehievt. Es wird gleichzeitig mit Weltpremiere des ID.3 auf der IAA enthüllt.

Beeindruckend: Das neue VW-Logo wurde mit einem Riesenkran aufs Dach des Markenhochhauses gehievt. Quelle: Matthias Leitzke

September: In der Vorsfelder Kümmelgasse wird beim Abriss eines Gartenhauses ein Foto-Schatz gefunden. Die Negative dokumentieren das Leben in Vorsfelde vor rund 100 Jahren.

Sensationsfund: Dirk Hoffmann zeigt die Holzkiste mit den 100 Jahre alten Fotos. Quelle: Britta Schulze

Oktober 2019

Oktober: Sturmtief „Mortimer“ zieht über Wolfsburg hinweg. Bei Sülfeld kracht ein Baum auf die Gleise, ein ICE fährt dagegen – 250 Passagieren müssen auf offener Strecke den Zug verlassen. Die Strecke war stundenlang gesperrt.

Ein Sturm fegt über Wolfsburg hinweg: Stundenlang war die Bahnstrecke bei Sülfeld gesperrt. Quelle: Boris Baschin

Oktober Waldsterben auch in Wolfsburg: Im Hohnstedter Holz müssen viele hundert Buchen gefällt werden. Und beim Forum Wald diskutiert Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil mit Experten: „Es besteht akuter Handlungsbedarf“, sagt er.

Oktober: Der antisemitische Anschlag in Halle sorgt für Entsetzen bei Wolfsburgs Jüdischen Gemeinden. Sie werden unter Polizeischutz gestellt.

Oktober: Unglaublich: Ein Unbekannter legt Steine und Nagelbretter auf Wolfsburgs Landstraßen aus. Darunter auch ein 20-Kilogramm-Exemplar. Die Polizei ermittelt.

November 2019

November: Die Polizei verhindert eine vermutlich verabredete Klopperei zwischen VfL-Hools und Anhängern von Eintracht Braunschweig – die Gruppen treffen nachts auf dem Braunschweiger Bahnhof aufeinander.

November: Nach zehn Jahren ist Schluss: Die Genzmer-Brüder geben das Strike-Bowling-Center im Allerpark in die Hände neuer Betreiber. Die Röhrdanz-Holding übernimmt das Freizeitcenter. Die Genzmer wollen sich jetzt mehr ihren Familien widmen.

Nach 10 Jahren bekommt das Strike-Bowlingcenter im Wolfsburger Allerpark neue Betreiber. Quelle: Sebastian Bisch

November: Dieser traurige Fall sorgt für Schlagzeilen: Ein 30-Jähriger stirbt eines natürlichen Todes in seiner Wohnung in Wolfsburg – und die Behörden vergessen, die in Italien lebende Familie zu informieren. Fast wäre der Mann anonym beerdigt worden.

Dezember 2019

Dezember: Groß angelegte Polizei-Fahndung nach dem Unbekannten, der Nagelbretter und Steine auf den Landstraßen rund um Fallersleben und Sülfeld ausgelegt hat. Die Ermittler gehen davon aus, dass derselbe Täter für verschiedene Brandstiftungen im Frühjahr verantwortlich ist. Wenige Tage später wird ein 43-Jähriger geschnappt – der Mann gibt alles zu, nur zum Motiv schweigt er.

Dezember: Eine Welle der Hilfsbereitschaft löst das Schicksal des zwölf Jahre alten Jonathan aus Fallersleben aus – der junge ist schwer an Leukämie erkrankt. Privatmenschen und Firmen spenden, es wird sogar ein Online-Spendenkonto eingerichtet.

Dezember: Das Jahr klingt mit einem Feuerwehr-Großeinsatz in Hehlingen aus: Die alte Gaststätte in der Straße Im Katthagen brennt lichterloh, 80 Einsatzkräfte löschen die ganze Nacht hindurch. Der Schaden liegt bei rund 200.000 Euro. Die Ermittlungen ergeben: Es war Brandstiftung.

Feuer in der alten Gaststätte in Helingen im Dezember: Das fachwerkhaus brennt lichterloh. Quelle: Britta Schulze

Von der Redaktion