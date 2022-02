Wolfsburg

Bei dem kalten Wetter freue ich mich über Termine, die in Innenräumen stattfinden. So wie im Badeland, welches vor 20 Jahren wieder eröffnet wurde. Die kleine Feier mit Vertretern von Schwimmbad und Stadt fand am 2. Februar, dem richtigen Geburtstag, in der Nähe des Wellenbades statt. Mit dickem Pulli und warmen Schuhen schwitzte ich ein wenig, und beneidete die Gäste.

Sie hatten Spaß im Wellenbad oder drehten ihre Bahnen im Schwimmerbecken. Und manche genossen danach auch noch die Sauna. In die wäre ich am liebsten nach dem Termin auch gegangen, es regnete nämlich schon wieder...

Von Ann Kathrin Wucherpfennig