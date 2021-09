Wolfsburg

„Zoom Dysmorphia“: So nennt sich ein Phänomen, das in der Corona-Pandemie aufgekommen ist. Und eigentlich gar nicht lustig ist. Immer mehr Menschen fallen durch Video-Konferenzen Makel im eigenen Gesicht auf. Deshalb steigt das Interesse an Schönheitsoperationen. Dabei sollte das doch eigentlich das kleinste Problem sein: Viel schwieriger ist es, herauszufinden, welches Verhalten in welcher Konferenz gefragt ist. Sollte die Kamera überhaupt an oder bleibt sie aus? Wie früh wählen sich die anderen ein? Dürfen die Zimmerpflanze und der halbvolle Kaffeebecher zu sehen sein? Kann man zwischendurch auf die Toilette? Und wer ist eigentlich schon wieder für dieses Rauschen verantwortlich? Für alle, die genauso unsicher sind wie ich, gibt es im Internet dutzende Tipps. Bleibt nur zu hoffen, dass sich beim Lesen nicht noch mehr Fallstricke auftun...

Von Melanie Köster