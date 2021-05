Wolfsburg

Himmelfahrt und Pfingsten sind für mich echte Vorboten für den Sommer. Zwei perfekte Wochenenden, um in den Kurzurlaub zu fahren, ein Eis zu essen oder in der Sonne auf dem Balkon zu liegen. Den Kurzurlaub am Meer habe ich mir in diesem Jahr aufgrund der Corona-Lage noch mal gespart. Das Eis habe ich aber gegessen. Bei 15 Grad im Nieselregen. Danach war mir so kalt, dass es gleich noch einen Kaffee hinterher gab. Statt die Sonne auf dem Balkon zu genießen, habe ich zumindest ein bisschen auf der nassen Erde am See gelegen. Ungefähr eine Stunde, dann drohten dunkle Gewitterwolken. Warum ich mein Feiertagsprogramm trotz aller Hindernisse durchgezogen habe? Ganz einfach: An Pfingsten muss ich arbeiten, so schnell gibt es also zum Glück ohnehin keine Wiederholung.

Von Melanie Köster