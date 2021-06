Wolfsburg

Eisdielen und Freibäder sind derzeit beliebte Orte – was angesichts des Wetters kein Wunder ist. Ein Wunder ist eher, dass es schattige Orte gibt, die trotz der Hitze kaum besucht werden.

Dazu gehört zum Beispiel der Schlosspark, in dem man unter großen Bäumen auf gemütlichen Parkbänken die Kühle genießen kann. Gleiches gilt für das Hasselbachtal. Ein weiterer Tipp ist der Kanal. Wer sich ins Gras setzt, kann hier lauschige und vor allem kühle Plätze finden - mit direktem Blick aufs Wasser, und bisweilen springt sogar ein Fisch in die Höhe.

So hat Wolfsburg nicht nur die Autostadt und den VfL, Outlet und Phaeno zu bieten, sondern auch idyllische Plätze fast direkt in der City – für ein Kontrastprogramm an heißen, langen Sommertagen, an denen man viel Zeit hat und die Seele ein bisschen baumeln lassen will.

Von Claudia Jeske