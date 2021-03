Wolfsburg

Nichtsahnend saß ich auf der Parkbank. Gestern zur Mittagszeit. Kurz frische Luft schnappen, raus aus dem Büro. Bis sich zwei junge Herren vor mir aufbauten. Mit technischem Equipment in der Hand. Es sah bedrohlich aus. Und meine erste Reaktion war: Schnell in Deckung gehen. Aber die Herren waren keine futuristischen Corona-Kontrolleure, sondern ein Filmteam auf Stimmenfang. Es ging um mögliche Corona-Lockerungen. Wo ich als erstes hingehen würde, wenn Gastro und Handel öffnen dürften? Klar, ich würde in einem Lokal essen gehen! Am besten zur Mittagszeit – gut versteckt vor Kamerateams...

Von Claudia Jeske