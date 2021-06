Wolfsburg

Jeder der mich kennt, weiß, dass ich keine Autos mag. Wobei das nicht ganz richtig ist. Ich finde das Auto an sich sehr praktisch und einige finde ich sogar hübsch. Aber grundsätzlich bin ich eher der Zu-Fuß-Geh-Typ, gern fahre ich auch Rad. Wenn ich könnte, würde ich mit dem Pferd in die Firma galoppiert kommen. Aber das wäre echt schräg...

Vor meinem Umzug, als ich in der Stadtmitte wohnte, konnte ich alles locker zu Fuß bewerkstelligen. Wollte ich mal Auto fahren, griff ich auf den wuchtigen Automatikwagen meines Mannes zurück. Und Automatik fahre ich – wenn ich fahre – seit vielen Jahren.

Ich muss also nicht auf teure Felgen und Bordsteine achten

Nun, nach dem Umzug fiel das Zufußgehen weg. Fast ein Jahr hangelte ich mich so durch – mit dem Rad, dem Auto und einem regelmäßigem Fahr-Service meines sehr geduldigen Gatten. Auch seine Geduld kannte Grenzen – also habe ich jetzt einen eigenen Wagen bekommen. Klein, rot, spritzig und ich habe die feste Zusage, dass ich damit machen kann, was ich möchte. Ich muss also nicht auf teure Felgen oder Bordsteine achten – herrlich.

Leider hat das Gerät ein Schaltgetriebe... Hui, das war ein Abenteuer, als ich gestern Morgen mit meinem Hutschefiedel (so heißt der Kleine) in die Stadt gedüst bin. An mehreren Ampel bin ich abgesoffen und einmal direkt vor den Augen eines Kollegen.

Sollten Sie also vor einer Ampel, auf einer Kreuzung oder einem Parkplatz einen knallroten Lupo vor sich haben, dessen Fahrerin mit ebenso rotem Kopf und Schweißperlen auf der Stirn das Getriebe abwürgt und dann mit Karacho aufs Gas drückt – bitte ich Sie um Nachsicht. Mein Hutschefiedel und ich – wir üben noch...

Von Claudia Jeske