Wolfsburg

Wenn man sich entlang der Straßen in den Städten mal umschaut, ist die Luft ganz schön raus. Manchmal vorne, manchmal hinten – oder sogar beides. Die Rede ist von Fahrradzombies, oft noch angekettet am Laternenpfahl oder dem Fahrradständer, aber mit platten Reifen. Überraschend häufig stehen fast neuwertige Fahrräder auf dem Schlauch. Monatelang. Wurden die reiterlosen Drahtesel gestohlen? Nach einer langen Nacht vergessen? Oder stehen sie für Menschen einer Wegwerfgesellschaft, die ein neues Radel kaufen, anstatt den Reifen zu flicken? Man weiß es nicht. Immerhin können sich die Fahrradhändler über eine Rekordnachfrage freuen. Aber wenn Fahrräder, die offensichtlich noch gut in Schuss sind, sich kaputtstehen, find ich das irgendwie Panne.

Von Christian Opel