Wolfsburg

Was piept denn da? Keine Bange, es geht jetzt nicht um neueste ornithologische Erkenntnisse, sondern um Menschen, die überstürzt in den Urlaub abreisen und darüber allerhand vergessen. Eine Banane in der Obstschale zum Beispiel. Hat zur Folge, dass die Reisenden bei ihrer Rückkehr von vielen geflügelten Freunden im Wohnzimmer begrüßt werden. Ist aber halb so schlimm. Immer noch besser als vergessene Wäsche in der Maschine oder ein offenes Dachfenster. Da ist die Erholung ganz schnell aufgebraucht, wenn sich das Haus zum Feuchtbiotop entwickelt hat. Auf keinen Fall sollte man vergessen, den Wecker nach der letzten Frühschicht vor dem Urlaub auszustellen. Sonst werden während der Urlaubsabwesenheit alle Nachbarn pünktlich zur Frühschicht wach. Und man könnte bei seiner Rückkehr folgende Nachricht an der Wohnungstür finden: „Bei Ihnen piept’s wohl!“

Von Christian Opel