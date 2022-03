Wolfsburg

Warum in die Ferne schweifen, wenn sie zu einem nach Hause geweht wird? Auf den Windschutzscheiben der Autos bildete sich am Donnerstagmorgen auch in Wolfsburg ein dunstiger Schleier, der durch Regentropfen dann rötliche Schlieren zog. Grund ist eine Luftströmung, die Staub aus der 2000 Kilometer entfernten Sahara auch in den Norden wehte.

Passiert, wenn bodennahe Turbulenzen gewaltige Mengen Sand in der Wüste Nordafrikas aufwirbeln. Die Partikel steigen bis zu fünf Kilometer in die Atmosphäre, bei gewissen Wetterlagen wird der Staub dann bis nach Mitteleuropa gepustet – vor allem zwischen März und Juni sowie Oktober und November. Das passiert zwischen fünf und 15 Mal im Jahr.

Sonderkonjunktur für Waschanlagenbetreiber

Kann für spektakuläre Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge sorgen, wenn man sie denn sehen kann. Blieb heute morgen leider durch Wolken verborgen. So haben wenigstens die Betreiber der Waschanlagen etwas davon.