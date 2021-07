Wolfsburg

Autofahrer haben alle ihren eigenen Stil. Im Sommer beliebt bei Leuten, die sich für tolle Hechte halten: Arm betont lässig aus dem Fenster baumeln lassen, selbst wenn der heiße Lack die Haut verbrennt. Dann gibt es sehr entspannte Menschen, die fast in Rückenlage auf dem Fahrersitz über die Straße segeln – oder ins nächste Stauende, wenn sie zu entspannt werden. Ich bin auch nicht frei von Tadel, verfalle ich doch hin und wieder in eine Art Denkerpose: Mit dem Arm links in das Fenster gestützt, übersteht der Kopf auch längere Autobahnfahrten, ohne das der Hals müde wird. Dabei wissen wir alle, was sich gehört: Nämlich die Hände ans Lenkrad. In diesem Sinne, gute Fahrt!

Von Christian Opel