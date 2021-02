Wolfsburg

Der Winter scheint in diesem Jahr schon im Februar vorbei. Wir können es mit allen Sinnen erleben. Die Krokusse schießen nur so aus dem Boden, teilweise summen sogar schon die ersten Insekten über dem Rasen. Die Vögel zwitschern und auf den Feldwegen ertönen die Fahrradklingeln. Die ersten Frühlingsdüfte von feuchter Grillkohle und verbrannter Bratwurst steigen in die Nase. Die Augen tränen teils aus Freude, teils wegen der Allergie. Es rattern die Heckenscheren, brummen die Rasenmäher, dröhnen die Vertikutierer und röhren die Motorsägen. Es gibt keinen Zweifel: Der Frühling ist da.

Von Christian Opel