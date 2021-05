Wolfsburg

Wer wegen Corona Kontakte vermisst und einfach mal wieder mit anderen Menschen ins Gespräch kommen möchte, für den könnte ein Umzug die Lösung sein: Einfach bis weit nach Mitternacht mit Möbeln durchs Treppenhaus poltern und am nächsten Morgen um 6 Uhr die nächsten Umzugskisten ins Haus schleppen. Sofort gehen die Türen auf und man lernt die neuen Nachbarn mal so richtig kennen. Wer nicht umziehen möchte und unter Schlaflosigkeit leidet – auch kein Problem. Man kann sich auch ohne Insomnia-Therapiegruppe mit Gleichgesinnten austauschen. Einfach den neuesten Dubstep-Hit von Noisia um drei Uhr in der Frühe aufdrehen, schon stellt man fest, dass auch die Nachbarn offenbar nicht schlafen können und in Pyjama und mit Sturmfrisur durchs Treppenhaus umherstreifen. Sofort kommt man ins Gespräch.

Von Christian Opel